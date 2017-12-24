Звезда "Дома-2" открыла салон красоты

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ирина Агибалова открыла свой салон красоты.

— Вчера был настолько напряжённый и эмоциональный день, а перед ним ещё почти месяц напряжённого труда, бессонных ночей, многочасовых пробок, нервов, что не было даже времени и сил, чтобы делиться с вами всем, что происходило в это время. Как вы все уже знаете, салон @agibalova_beauty вчера открылся, и теперь, в рабочем режиме, я буду писать и рассказывать вам обо всём, — сообщила Агибалова на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Дек 23, 2017 at 1:22 PST

"Мы долго искали помещение, в итоге остановились на этом — подошло расположение и метраж. Долгое время мои подписчицы спрашивали советы, где и какие процедуры можно сделать. Я рада, что теперь они будут приходить за этим ко мне, к проверенным мастерам. Сейчас здесь можно сделать маникюр, педикюр, процедуры для волос и лица, а также массаж. Правда, не весь штат укомплектован, поэтому жду предложений и резюме. Особенно интересуют опытные стилисты", — цитирует Агибалову StarHit.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Дек 23, 2017 at 4:45 PST

Поддержать Агибалову пришли обе её дочери — Ольга и Маргарита, а также Анна Калашникова и Саша Project.