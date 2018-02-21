Подарили или сама купила? Ольга Бузова показала шикарное кольцо с изумрудом

Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась роскошным кольцом с изумрудом. Звезда опубликовала снимок в "Инстаграме", на котором запечатлено шикарное украшение, инкрустированное россыпью бриллиантов. "Спасибо", — написала Ольга, что спровоцировало слухи о дорогом подарке от поклонника.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 19, 2018 в 3:44 PST

Пользователи социальных сетей вспомнили, что похожее по дизайну кольцо когда-то носила Виктория Боня, а также принцесса Диана. По мнению фанатов Бузовой, Ольга получила предложение руки и сердца. Они обратили внимание на то, что в последнее время она выглядит очень счастливой и регулярно украшает свои публикации в разделе "Истории" в "Инстаграме" сердечками и стрелами.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 13, 2018 в 12:50 PST

В то же время поклонники Ольги считают, что она сама приобрела дорогое кольцо. Они акцентировали внимание на том, что Бузова является одной из самых востребованных телеведущих и успешных певиц, поэтому могла сама порадовать себя дорогим украшением.