Мама Мия! Рита Дакота поругалась с Агатой Муцениеце из-за имени

Ведущая нового сезона шоу "Голос. Дети" Агата Муцениеце дала интервью, в котором выразила возмущение тем, что после того как она назвала дочь Мией, за ней начали повторять другие.

Певица и композитор Рита Дакота приняла эти слова на свой счёт. Ставшая мамой в октябре прошлого года, она пришла к выводу, что Агата намекнула на неё и Полину Гагарину, назвавших дочерей именем Мия.

По мнению Дакоты, претензии Муцениеце являются беспочвенными. Рита обнародовала ответ актрисе в разделе "Сториз" своего "инстаграма". Как полагает жена Влада Соколовского, телеведущей стоит успокоиться и прекратить подобные рассуждения.

Сама Агата Муцениеце заявила, что не собирается высказываться по поводу заявлений жены Влада Соколовского. Но всё же высказалась: "Во-первых, никакой "ситуации" нет! И отвечать на колкости я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой. Буду верить в адекватность окружающих и журналистов в том числе, ибо у меня из-за вас села батарейка! Это всё какой-то детский сад, на который я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Спасибо всем за понимание! Надеюсь, на этом вопрос исчерпан!" — поделилась Муцениеце в "Инстаграме".

Ранее Агата уже комментировала возвращение моды на Мий. В октябре прошлого года актриса опубликовала пост в "Инстаграме", где разместила кадр из мультфильма, демонстрирующий её эмоции. "Моя реакция на то, что все вокруг стали называть дочерей именем Мия. Я уверена, что всё ради хештега #маммамия", — написала Муцениеце.