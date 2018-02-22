Полина Гагарина чуть не утонула в океане

На отдыхе Дмитрий Исхаков устроил для своей знаменитой супруги фотосессию на скалистом берегу океана. Неожиданно Полину Гагарину снесла волна, певица не смогла удержаться на ногах. А длинная намокшая юбка потянула артистку на глубину.

Кадры происшествия Гагарина опубликовала на личной странице в "Инстаграме".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST

"Муж достал свою камеру, я надела модную юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать коронные позы! И тут... Чую, что-то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики! Все машут руками, летящая юбка превращается в мокрый и очень тяжёлый якорь, который не даёт мне возможности и шагу ступить. Я так закричала от холода. Атлантика накрывает меня почти с головой. Я, как настоящая артистка, держу лицо и причёску поверх воды до последнего. Начинается борьба со стихией. Муж изо всех сил тянет мою руку и пытается вызволить из коварных лап океанской пучины", — написала Гагарина.

По её словам, она была почти без сил, но всё же ей удалось выбраться.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST

— Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнёт тащить обратно! А вот это уже всё. Но, слава богу, мой муж оказался настоящим Суперменом — не зря стоит в планке каждый день… И он спасает меня! В общем, мы искупались в Атлантике в феврале. Круто же, но, с другой стороны, было жутковато! Как подумаем, что могла бы сложиться совсем другая история. Это была такая единственная волна за весь день, ведь мы потом снимали на этом пляже до самого вечера. Ах да, туристы, хоть и издалека, но успели запечатлеть происшествие!" — рассказала Гагарина поклонникам.