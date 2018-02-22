Бузова простила "предателя"

Ольга Бузова впервые прокомментировала отношения с участником телестройки Романом Гриценко. По её словам, она заранее предполагала, что крепкой пары у них не получится.

"Я не понимала, правильно ли то, что за мной ухаживает участник. Могу сказать, что поведение Ромы было достойным и трепетным, он совершал красивые поступки, чем расположил меня. Помню, когда отмечала день рождения в Таиланде, на виллу прислали огромное количество букетов и подарков от друзей и близких из Москвы. С одной стороны, было даже как-то неловко, а потом один знакомый сказал: "Позволь людям делать тебе приятно, умей принимать их благодарность и любовь". Также и с Ромой — я решила, что нельзя обрывать человека в его искренних порывах", — рассказала Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 15, 2018 в 10:12 PST

Бузова призналась, что Гриценко обманывал её, общался с другими девушками. Но, по её словам, никакого негатива к бывшему у неё не осталось. И она даже заприметила на проекте подходящую кандидатуру для Романа.

Публикация от Роман Гриценко (@romangritsenko13) Фев 11, 2018 в 10:50 PST

"Знаю, что сейчас он близко общается с Марго. Мне нравится эта девушка, она живая, искренняя и эмоциональная", — отметила Бузова. Ольга сообщила, что только после своего развода смогла понять отца, который расстался с мамой. Она простила папу и поняла, что жить с человеком нужно только в том случае, когда в отношениях есть чувства. "Я очень люблю отца, мы часто созваниваемся, но иногда ощущаю, что мне его не хватает. Во время нашей последней встречи в Питере он обнял меня и сказал, чтобы я всегда говорила ему о таких вещах. В тот момент я осознала, что папа тоже скучает и мы нужны друг другу", — рассказала звезда.

В интервью журналу "Дом-2" Ольга подчеркнула, что её по-прежнему легко ранить, несмотря на то, что она прошла сложный путь со взлётами и падениями. "Сейчас я живу так, как хочу. Знаю, что умею любить, поэтому человек, который будет рядом со мной, станет самым счастливым", — подытожила Бузова.