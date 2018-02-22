Юлианна Караулова рассказала, как бросала женихов

Певица и телеведущая Юлианна Караулова отменила свадьбу. Её молодой человек Андрей Чёрный сделал ей предложение в романтической обстановке во время съёмок новогоднего шоу. Они собирались устроить торжество в Грузии весной минувшего года. Однако из-за напряжённого рабочего графика Караулова решила повременить с праздником.
"Если уж делать свадьбу, то хорошую, сказочную. Ведь хочется верить, что она будет единственной в жизни. И вот мы стали встречаться с разными агентствами, договариваться с отелями… Но чем сильнее погружались во всё это, тем больше убеждались, что организация свадьбы — огромная работа. Я не такой человек, чтобы всё отдать на откуп агентству, мне надо самой контролировать. К нам должны были приехать очень уважаемые, публичные люди, и мы не могли ударить перед ними в грязь лицом. А уверенности, что всех наших гостей достойно встретят, довезут до места, разместят и покормят, всё-таки не было. В общем, стало понятно, что затея с горами Грузии — серьёзная нервотрёпка", — заявила в интервью Юлианна.
У неё уже были случаи, когда срывались свадьбы. В восемнадцать лет её впервые позвали замуж. Как рассказывает Караулова, молодой человек сделал предложение в новогоднюю ночь. Однако через полтора года они расстались.
С другим парнем Караулова также не дошла до загса. Она поймала молодого человека на измене: Юлианна не вовремя вернулась домой и застукала там девушку. Но певица не рассталась с ним, хотя понимала, что он настоящий негодяй.
В тот момент, когда в Венеции избранник сделал ей предложение руки и сердца, она ответила отказом, объяснив, что не может ему доверять. "Но однажды я поняла, что пора определиться: либо надо расписываться, строить семью, в перспективе — рожать детей, либо расставаться", — заявила Караулова.
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