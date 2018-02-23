Звезда "Битвы экстрасенсов" разводится с мужем

Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова поделилась грустным стихотворением на личной странице в социальной сети. Она выложила ролик с бэкстейджа фотосессии, а в подписи к нему намекнула, что начинает новую жизнь. В хештегах Николь оставила слово "развод".

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Фев 20, 2018 в 11:36 PST

Хочу покоя. Хочу уюта. Я ухожу от тебя — к себе, К себе любимой, а не к кому-то. Проходит время, а вместе с ним, Коснулись души и снова — мимо. Давай друг друга не обвиним В том, что мы оба — неисправимы. Я не искала тебе замен, Да и не нужен мне кто угодно. Я ухожу от тебя ни с кем, Я ухожу, чтобы быть свободной.

Ещё совсем недавно Николь и Александр были счастливы, ездили с детьми на отдых и проводили много времени вместе.

Публикация от Александр Садоков (@alexandersadokov) Янв 3, 2018 в 6:32 PST

Сама Николь и её супруг Александр отказываются давать комментарии по поводу развода. Известно, что Кузнецова сняла обручальное кольцо.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Фев 5, 2018 в 10:45 PST

Неделю назад Николь признавалась в чувствах к мужу.

"Я тебя люблю. Я это знаю, чувствую каждой клеточкой своего тела, всей душой. Я тебя люблю. Я произношу эти слова постоянно как мантру, искренне веря, что они защищают тебя ото всего недоброго и злого, оберегают и помогают тебе. Вся сила моих чувств, желаний, стремлений — в простых трёх словах", — писала Кузнецова.