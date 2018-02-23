Виктор Дробыш "избил" Настасью Самбурскую

Настасья Самбурская выложила в Сеть жестокое видео, на котором Виктор Дробыш бьёт её по лицу. Действие разворачивается в коридоре: на видео артистка бежит за продюсером, прося 500 рублей, в ответ музыкант резко отвечает ей и наносит сильный удар в нос.

После этого Самбурская, рыдая, падает на пол. Однако в конце ролика Настасья всё-таки "раскалывается" и начинает смеяться.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 22, 2018 в 6:34 PST

"Как так... За 500 рублей, такая жестокость", — поделилась с фанатами Настасья в "Инстаграме"..

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 15, 2018 в 4:52 PST

Не все поклонники оценили шутку продюсера и актрисы. "Так правдоподобно, мне даже больно стало", "Жестокость не люблю, даже в шутках", "Жесть", "Я два раза пересматривала, чтобы понять", — прокомментировали видео пользователи Сети.

Самбурская ведёт программу "Ревизорро". В конце января актриса вместе со съёмочной группой отправилась в Нижний Новгород, чтобы проверить несколько общественных заведений города. В одном из кафе на актрису и её команду напали руководители общепита. "Я не ожидала конфликта, думала, что это может произойти при других обстоятельствах, но не тогда, когда мы действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду, если только и меня побьют", — призналась Самбурская после происшествия.