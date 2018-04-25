Звезда "Холостяка" Дарья Клюкина попала в ДТП

Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина, претендующая на сердце Егора Крида, попала в аварию.

В микроблоге модели появились кадры искорёженной машины белого цвета, которая въехала во внедорожник. По словам Клюкиной, водитель с третьего ряда поворачивал на парковку. Дарья и две её подружки не пострадали, а отделались лёгким испугом. "Со мной всё нормально, немного болит колено", — рассказала модель.

Судя по всему, вместе с девушками был и друг Даши. Его нервы оказались не такими крепкими, как у девушек. "Мы так напугали Пашку, что он свалил в кафе попить кофе. И посадил за руль женщину, сказав, что больше не сядет. А всё потому, что у меня не открывалась водительская дверь, я вылезала из форточки ногами вперёд", — поделилась одна из подруг Клюкиной в социальных сетях.

Между тем поклонники шоу "Холостяк" не перестают обсуждать предыдущий выпуск шоу, в котором Крид заявил, что больше не верит Дарье Клюкиной, и попросил её уехать домой. Дело в том, что певец попросил модель бросить курить, но она не смогла завязать с вредной привычкой.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 24 Апр 2018 в 6:33 PDT

"Очень часто в жизни сталкиваюсь с тем, что люди не отдают отчёт своим словам и действиям. Все вы знаете, что я "не очень" люблю курящих девушек, и все вы знаете, что я ненавижу, когда мне лгут. На проекте, когда ты не слышишь разговоры за камерой — на камеру, не знаешь, какие интервью человек даёт, ты можешь судить о нём только по вашим встречам (а их не так много)", — написал Крид в микроблоге.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 23 Апр 2018 в 1:09 PDT

Егор добавил, что всегда старается повлиять на окружающих людей, чтобы они развивались в лучшую сторону. "Бросить сигареты несложно (знаю по себе). А если есть мотивация, то вообще easy. Через пару дней я чисто случайно зашёл к девочкам в номер и увидел Дашу с сигаретой. Разочарование. И, конечно, не из-за курения", — заметил артист.

Впрочем, Крид не смог полностью отпустить Клюкину. Егор отправился вслед за девушкой и догнал её в аэропорту. "Я поехал не потому, что передумал или почувствовал, что поступил неправильно. Нет. Когда я пересадил её в свою машину, я просто хотел расставить все точки", — объяснил герой романтического шоу.