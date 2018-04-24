"Повалило двухсотлетнюю липу". Галкин и Пугачёва пострадали из-за урагана

В прошедшие выходные жители Москвы и области стали свидетелями сильного урагана и ливня. Сообщалось, что два человека погибли из-за обрушившихся конструкций, а больше 20 ранены.

Звёздная пара — Максим Галкин и Алла Пугачёва — тоже стали жертвами разбушевавшейся природы. Они живут в замке в Подмосковье. Юморист опубликовал фотографии — на их участке росло старое дерево, которое не выдержало сильного порыва ветра и обрушилось на забор. К счастью, никто не пострадал.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Апр 2018 в 1:48 PDT

"Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", — сообщил Галкин в "Инстаграме".