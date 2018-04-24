"Дело не в количестве..." Сергей Шнуров рассказал о сексе

Бессменный лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров недавно отметил 45-летний юбилей. В интервью "Стархиту" он рассказал о сексе, отношениях мужчины и женщины, о возрасте и "деградации" молодого поколения.

"Сейчас всё больше козлов, поэтому женщин нынче очень жалко. Мужчины стали слишком самовлюблёнными, они наслаждаются собой. Не осталось пространства для экспериментов! Помню, в 1998 году у меня было ощущение, что я могу вообще всё на свете. Это теперь приходится ограничивать себя во многом в силу возрастных причин и навязчивого, пристального внимания, которое происходит благодаря социальным сетям. Тогда я не был этим обременён. Так вот, возвращаясь к теме мужиков. Нарциссизм крепчает, а представление, что женщину лучше не слушать, ведь она обладательница антилогики, остаётся. Бредни, на мой взгляд! Её надо слушать и просто делать выводы. У дам можно почерпнуть много конструктивного. Их логический аппарат устроен совершенно по-другому. Их интуиция — великая вещь! Мужчины в этом плане проще обезьян: они из семейства обезьян "обыкновенных", "бойцовских". Ещё в те времена, когда у нас были хвосты, на барышнях висело больше функций и ответственности", — рассказал Шнуров.

"К слову, моя супруга — как бы жил, не будь рядом её, даже думать не стану... Матильда — главный приз, который я получил, встретив её. Везунчик".

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Мар 2018 в 3:41 PST

Шнуров заметил, что с возрастом меняется представление о сексе.

— В народе бытует мнение, что для хорошего настроения мужика надо заниматься с ним сексом как минимум раз в день. Я бы не связывал эти два понятия... Секс же бывает разный. Бывает один раз, но такой, что помнишь до конца дней. А бывает регулярный, но как будто его и не было. Дело не в количестве, а в качестве, — рассказал Шнуров. — Это как в школе, когда мы встречались в туалете классе в седьмом. Не было мальчишки, который промолчал бы про свой первый сексуальный опыт, особенно если были замутки с девочкой. "Ну вот, кинул ей там девять раз", — заявлялось гордо. С возрастом можно так уже не распыляться. По крайней мере, кому, что и зачем доказывать?

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Апр 2018 в 11:34 PDT

По мнению музыканта, "homo sapiens стал сентиментальнее — на это повлияли время, непобеждённый романтизм и котики":

"Осознаю, что моральные устои современного мира не претерпели изменений за всё время существования. Люди остались людьми — голые, живущие стаями, суетящиеся в своих норах, строящие высотные здания, чтобы они напоминали им ещё о той жизни, на пальмах. Всё по-прежнему. Человеком движут условные рефлексы, которые навязывает цивилизация, и безусловные, которые цивилизация пытается сдержать. Что касается духовного просвещения, то стоит задаться вопросом: "А когда у нас оно было?" Когда раскольников жгли? Кто-то говорит, что сейчас люди более чёрствые. Эти жалобы совершенно необоснованные".

По его словам, нынешнее поколение ничем не хуже других.

"Некоторые ещё утверждают, что нынешнее поколение деградирует. Полная чушь! Деградировать можно, если есть какой-то уровень. Предположим, ты был академиком, потом забыл таблицу умножения и вынужден подметать. Тогда да. А если ты работал дворником и работаешь, как не знал таблицу умножения, так и не знаешь, то это нормальный средний уровень.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Фев 2018 в 3:03 PST

— Печально наблюдать за теми, кто не получает удовольствия от своего рода деятельности. Раз так пошло, значит, не надо заниматься тем, чем занимаешься. Я вот давно этого не делаю. Многие люди ходят на службу чисто для того, чтобы что-то есть. Нужно пытаться вырваться из подобной канители, рискнуть и поставить на что-то другое. Мы живём здесь и сейчас, и надо получать удовольствие, — отмечает он. — Каждая наша секунда уникальна. Этого почти никто не понимает. Все стараются дотянуть до какого-то возраста, дойти до определённой точки. Никогда нельзя сказать: "Вот сейчас я состоялся..." Состоялся ты, когда родился. Моё основное правило, которое помогло стать тем, кем являюсь, — не держаться за старые убеждения. Они как раз и есть тормоз, мешающий принимать новый мир. На свои убеждения нужно научиться смотреть со стороны.