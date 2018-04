Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса

На форуме Synergy Insight Forum Тина Канделаки рассказала о своём знакомстве с Брюсом Уиллисом.

Знакомство Канделаки с голливудским героем боевиков состоялось, когда она работала в программе "Истории в деталях". Телезвезде предлагали сделать интервью с американским артистом. По словам Канделаки, Уиллис сам выступил инициатором общения. Поначалу ведущая даже решила, что это чья-то шутка.

"Мне каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе "Розыгрыш" на Первом канале", — вспомнила Канделаки. И всё же она решила согласиться на встречу. .

"Я стою. Жду. Приезжает машина. Из неё выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: "Hi, Tina. How are you? И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке" — поведала телеведущая.

Брюс Уиллис провёл в столице всего пару дней, а когда уезжал, снова пригласил Тину на встречу.

"Через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Я вновь приехала на встречу. Он вышел ко мне. И сказал: "Поехали со мной!" Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь", — рассказала Канделаки .

Своим выступлением телеведущая хотела донести до присутствующих, что в её жизни всё сложилось удачно именно благодаря негативному опыту, в том числе и не состоявшемуся роману со всемирно известной звездой.