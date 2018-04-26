Кэти Перри рассказала о помолвке с Орландо Блумом

О скором замужестве 33-летняя американская певица Кэти Перри сообщила в эфире шоу Entertainment Tonight.

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 12 Мар 2018 в 12:33 PDT

Откровенное признание певица сделала после того, как ведущая шоу Лорен Зима предложила ей пофлиртовать с конкурсантами.

"Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!" — категорично ответила Кэти Перри.

Ведущая ещё раз переспросила, действительно ли она правильно поняла заявление Перри. В свою очередь певица заявила, что совсем недавно обручилась с возлюбленным, которым, как известно, является актёр Орландо Блум.

Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 4 Мар 2018 в 8:31 PST

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, а в начале 2017-го пара рассталась. При этом папарацци постоянно ловили их вместе на общих мероприятиях и вечеринках. Недавно Блум уговорил возлюбленную вернуться. Обе знаменитости уже были в браке: Орландо с супермоделью Мирандой Керр (у них есть общий сын Флинн), а Кэти — с актёром Расселом Брэндом.