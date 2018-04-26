Ведущая «Давай поженимся» сделает интимную пластику перед свадьбой

Главная сваха страны — ведущая телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова — в третий раз собирается под венец и на первую брачную ночь хочет сделать мужу оригинальный подарок.

— Я собралась замуж. Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь", — сообщила Сябитова в интервью Дни.ру.

По словам свахи, избранника-мусульманина не смущает, что она то и дело позирует в откровенных купальниках. "А почему это должно ему не нравиться? — удивилась Роза. — Я столько денег вложила в своё тело, столько мучений перенесла на пути к совершенству, что он гордиться мною должен. Кстати, у нас жёсткие условия. Я сразу сказала, что никакого его общения с прессой не потерплю. Не надо на мне пиариться и зарабатывать деньги. Я не это ищу".

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 21 Апр 2018 в 12:59 PDT

К тому, что мать снова пойдёт под венец, дети отнеслись спокойно. "А какое им вообще дело, с кем мама встретит старость? — пояснила Сябитова. — Это моя жизнь, а они пусть свою устраивают. Радоваться должны, что у мамы есть поклонники!"

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 15 Мар 2018 в 1:56 PDT

Роза Сябитова ранее уже дважды была замужем. От первого брака у Розы двое детей: Денис и Ксения.