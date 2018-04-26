Иллюзионист Сергей Сафронов тайно женился на беременной подруге

В апреле прошлого года иллюзионист Сергей Сафронов развёлся с супругой Марией, оставив ей и двоим детям квартиру. Причиной развода стали постоянные ссоры и ревность.

Вскоре Сафронов встретил новую любовь — 29-летнюю Екатерину, работавшую ассистенткой у трио братьев Сафроновых.

"После развода я начал гулять, выпивать, — рассказал Сергей "Стархиту". — Но быстро понял, что холостяцкая жизнь не для меня. Присмотрелся к Кате, появилась симпатия. И как- то на гастролях излил душу: "Я свободен. Чувствую — пропадаю. Если дашь шанс, то сделаю тебя счастливой…" Между прочим, два месяца набирался храбрости, чтобы сказать это".

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey) 25 Апр 2018 в 2:50 PDT

Вскоре после разговора Сафронов пригласил коллегу на свидание. С тех пор они не расставались. Летом фокусник взял в ипотеку двухкомнатную квартиру, где хозяйкой стала Катя.

"У меня вообще всё стремительно происходит, такой уж человек, — говорит Сафронов. — Если встречаюсь, то только с серьёзными намерениями. Так в октябре прошлого года заявил: "Хочу от тебя детей". Катерина улыбнулась: "Приятно, раньше такого мне никто не говорил".

"В день рождения любимой, 11 сентября, попросил её стать моей женой, — улыбается ведущий. — Просто сказал, что очень люблю, и надел кольцо на палец. Накануне получил благословение Катиного папы. У него магазин канцтоваров, я заехал туда. Будущий тесть уже был в курсе, кто я такой. И на вопрос "Можно, попрошу руки вашей дочери?" с улыбкой ответил: "А ногу, голову не возьмеёшь? Забирай всю!"

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey) 24 Апр 2018 в 1:51 PDT

Екатерина узнала, что беременна, в конце прошлого года. Втайне от всех влюблённые расписались 3 марта и отправились в свадебное путешествие в Доминикану.

"Недавно мы сделали УЗИ, — добавляет Сергей. — Бог послал нам именно того, кого хотели, но надо сохранить хоть что-то в секрете".