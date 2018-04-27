Рэпер Млечный оскорбил Айзу Анохину

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Рэпер Млечный оскорбил Айзу Анохину

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В новом выпуске шоу "Голос улиц" на телеканале "Пятница" произошёл скандал. Айза Анохина, которая является одним из членов жюри, осталась недовольна выступлением рэпера Млечного, откровенно высказавшись парню в лицо.

"Я уже слышала что-то подобное здесь до этого, и слышала это лучше", — прокомментировала Айза.

Млечный не остался в стороне и резко высказался в сторону бизнесвумен, назвав её "царицей рэпа". Именно эта фраза обидела Айзу, поскольку звучала она как стёб.

"Я уважаю тех, с кем работаю, а это было неуважение. Я взрослая тётя, и какой-то щенок говорит мне гадости?" — высказалась Айза со слезами на глазах и покинула площадку, отказавшись судить выступление.

Айза бывшая жена Гуфа. Совсем недавно она выпустила дебютный альбом The Monkey под псевдоним A(Z)IZA, а также несколько музыкальных клипов.

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