Рэпер Млечный оскорбил Айзу Анохину

В новом выпуске шоу "Голос улиц" на телеканале "Пятница" произошёл скандал. Айза Анохина, которая является одним из членов жюри, осталась недовольна выступлением рэпера Млечного, откровенно высказавшись парню в лицо.

"Я уже слышала что-то подобное здесь до этого, и слышала это лучше", — прокомментировала Айза.

Млечный не остался в стороне и резко высказался в сторону бизнесвумен, назвав её "царицей рэпа". Именно эта фраза обидела Айзу, поскольку звучала она как стёб.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) 26 Апр 2018 в 12:18 PDT

"Я уважаю тех, с кем работаю, а это было неуважение. Я взрослая тётя, и какой-то щенок говорит мне гадости?" — высказалась Айза со слезами на глазах и покинула площадку, отказавшись судить выступление.

Айза бывшая жена Гуфа. Совсем недавно она выпустила дебютный альбом The Monkey под псевдоним A(Z)IZA, а также несколько музыкальных клипов.