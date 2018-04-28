Бывшая девушка Ди Каприо выложила ну очень откровенное фото

Обычно знаменитости выкладывают "голые снимки" с обложек журнала или фотосессий, но только не бывшие девушки заядлого сердцееда Леонардо Ди Каприо.

Датская модель Нина Агдал поделилась с подписчиками чересчур откровенной фотографией, сделанной в постели.

Модель в лежачей позе предстала абсолютно голой. Только на ногах скромные босоножки. Собранные в хвост волосы и яркий макияж отлично сочетались с образом 26-летней Агдал.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) 25 Фев 2018 в 3:24 PST

Невозможно не отметить идеальную фигуру бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо. Впрочем, удивляться тут нечему: девушка почти каждый день занимается спортом и тщательно следит за питанием.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) 27 Апр 2018 в 2:38 PDT

С оскароносным актёром Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год, однако быстро нашла ему замену. С новым возлюбленным Нина встречается до сих пор, и, кажется, именно он стал автором откровенной фотографии красавицы-модели.