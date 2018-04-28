Участница "Фабрики звёзд" рассказала, как победила анорексию

Экс-фабрикантка Юлия Михальчик стала гостьей программы "Жить здорово!" с Еленой Малышевой. Певица призналась, что серьёзно заболела нервной анорексией после окончания музыкального проекта. В 22 года она весила чуть больше 60 килограммов, а всего за несколько месяцев её вес снизился до 40.

Ради выступлений на сцене артистка решила похудеть.

"Я делала это самостоятельно, сама назначила себе диету… И потом ты настолько привыкаешь к этому образу питания, когда у тебя нет вообще углеводов, в целом — много чего нет. Уже начинаешь думать, что можешь поправиться от съеденной карамельки, например, от стакана молока… И это превращается в агонию. Ты не можешь самостоятельно выйти из этого состояния", — призналась Юлия.

Победить болезнь ей помогли родители. Они приехали к дочери из Петербурга в Москву и застали девушку в критическом состоянии.

Публикация от ЮЛИЯ МИХАЛЬЧИК (@yuliya_mikhalchik) 25 Апр 2018 в 6:01 PDT

"Я жила отдельно от родителей в Москве, они были в Петербурге. Они забрали меня с собой утром, когда я еле дошла до уборной… И всё. Меня лечили в военно-медицинской академии, я там пробыла месяц. Приходила гинеколог и говорила: "В данный момент девочка не может иметь детей". Видимо, организм настолько ссохся", — поведала Михальчик.

По словам Юлии, самым страшным во время болезни для неё было отказаться от работы. Артистка мечтала построить успешную карьеру, но все её мысли были о еде и похудении. Певица уверена, что вылечить анорексию можно только при помощи специалистов.

Михальчик рассказала в эфире программы, как уберечь себя и близких от опасной болезни.

"Если вы решили похудеть, если вы решили привести себя в форму, если у вас лишний вес, сначала вы должны пойти к диетологу, вам должны расписать диету, необходимо сдать анализы. А потом уже худеть", — заявила Юлия.