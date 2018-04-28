"Долговязая, кривоногая". Варнава заявила, что она идеальна и "всем не угодишь"

Участница шоу Comedy Woman 33-летняя Екатерина Варнава с недавних пор ведёт шоу "Песни" на ТНТ. В интервью СМИ Екатерина рассказала, что у неё самой нет зависимости от Интернета, но "Инстаграм" для неё — способ оставаться в курсе новостей. "Ведь как бывает: сидишь дома, пьёшь кофе, листаешь ленту и вдруг узнаёшь, что твоя подруга сменила причёску, завела собаку или, например, съела на завтрак круассан", — говорит актриса.

По её словам, она не обращает внимания на критику поклонников и недоброжелателей в соцсетях.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 9 Апр 2018 в 10:39 PDT

"Для меня важно только мнение мамы, Кости (молодой человек Варнавы. — Прим. ред.) и близких мне людей. Почему меня должно волновать, что условный Вася Ложечкин считает меня бездарной лошадью? Всем не угодишь, и я никого не заставляю меня любить. Что касается слухов, то чего я только о себе ни читала: и про худобу, и про свадьбу, и про пластику, и про беременность… Мне кажется, после такого меня сложно удивить!"

По словам актрисы, у неё своеобразное отношение к собственной внешности. Екатерина призналась, что никогда не считала себя красивой. "Долговязая, кривоногая. У меня даже ноги всегда были разного размера! С возрастом, конечно, мои представления поменялись. Сейчас я думаю, что идеальна", — смеётся Варнава.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 21 Апр 2018 в 1:20 PDT

На вопрос, хотела бы она записать свою композицию, Екатерина ответила, что лучше предоставить эту возможность участникам шоу "Песни".

"Ведь у них есть уникальная возможность представить огромной аудитории телеканала ТНТ свой авторский материал, услышать мнение авторитетных продюсеров — Максима Фадеева и Тимати, а самое главное — осуществить свои мечты и создать новый шоу-бизнес! Ну, а я буду им в этом помогать", — заключила телеведущая в интервью Cosmo.ru.