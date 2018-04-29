Вера Брежнева устроила эротическую фотосессию

Певица и телеведущая Вера Брежнева устроила смелую фотосессию. В "Инстаграм" артистка выложила откровенный кадр, на котором самую интимную часть бюста звезда закрыла сердечками из мобильного приложения.

В прошлом году Вера поделилась с фанатами кадром в "Инстаграме", где они увидели новый образ звезды перед очередными съёмками. На фотографии артистка предстала в блестящем платье шоколадного цвета с глубоким декольте.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 21 Мар 2018 в 11:57 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 14 Мар 2018 в 9:36 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 20 Ноя 2017 в 2:29 PST

На отдыхе артистка без стеснения публикует фотографии в миниатюрных купальниках. Один раз в Таиланде Вера поделилась снимком, на котором она позировала в "золоте". Пользователи социальных сетей нашли, что певица замечательно выглядит.