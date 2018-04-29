Жена Джигана: Люди за хайп готовы на все

27 апреля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова и их дочь Майя отпраздновали день рождения. Супруге рэпера Джигана исполнилось 30 лет, а её наследнице год. По этому поводу избранница исполнителя устроила ужин в кругу родных и друзей.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 29 Апр 2018 в 7:20 PDT

На следующий день Оксана поделилась эмоциями от празднования важных дат. По словам избранницы Джигана, они решили не устраивать шумную вечеринку, а пригласили только самых близких. Самойлова объяснила, что боится пускать в свою жизнь посторонних людей.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 27 Апр 2018 в 7:49 PDT

"Я вообще не из тех, кто любит назвать толпу для массовки, дружить со всеми подряд, чтобы со стороны (в "Инстаграме") казалось, что тебя все любят. А потом убиваться горем на всю страну (в "Инстаграме") о том, как тебя ужасно предали. Более того, я не дружу ни с кем, у кого есть подписчики. Люди за лайки, за хайп и за PR готовы просто на всё, я их боюсь, и не разберёшь при таких раскладах, правду тебе сказали или подлизали в надежде на отметку. Ну вы поняли уровень моей паранойи относительно тех, кого мы пускаем в свою семью", — поделилась Самойлова в "Инстаграме".