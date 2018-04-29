Актриса Наталья Селезнёва получила серьёзную травму

Актриса Наталья Селезнёва недавно в очередной раз попала в больницу. Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" сломала шейку бедра, после чего перенесла операцию. Супруг артистки Владимир Андреев рассказал о самочувствии возлюбленной в эфире программы "Ты не поверишь!".

"Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге ей пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически всё время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету", — рассказал Андреев.

Селезнёва получила травму случайно. Перелом шейки бедра в преклонном возрасте может обернуться значительным снижением двигательной активности, но Наталья пытается любыми способами не допустить этого.

Ранее Селезнёва неоднократно жаловалась на то, что стала слишком часто попадать в больницу. Звезда сломала руку, а однажды получила серьёзные травмы лица во время падения на улице. Несмотря на все эти проблемы, Селезнёва пытается сохранить оптимистичный настрой.

"Прошлый год был для меня очень тяжёлым именно в физическом плане. Я получила сразу несколько травм. Прекрасно знаю, что сейчас нахожусь не в лучшей форме, но планирую работать над этим", — ранее отмечала звезда кино.