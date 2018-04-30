Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина рассказала, почему ушла от мужа

23-летняя Аида Уразбахтина из города Набережные Челны — одна из самых эффектных участниц шоу "Холостяк" на канале ТНТ. Модель и певица воспитывает сына Оскара, с отцом которого она рассталась из-за домашнего насилия — избранник красавицы поднимал руку на близких.

— Всё было очень спонтанно. Приехала на кастинг, дала интервью. Мне позвонили и сказали, что я прошла отбор и могу стать участницей. С этого момента начались мои раздумья. Никому не говорила об этом, даже маме. Подумав, согласилась. Вообще, я считаю, что в моей жизни всё очень судьбоносно. Если Бог даёт мне в жизни такой шанс, то надо его использовать. На тот момент я была одна, не в отношениях. И проект "Холостяк" показался мне хорошей перспективой обрести свою вторую половинку и хорошие знакомства. Ни капли не жалею, что согласилась на участие в этом шоу, — рассказала Аида на вопрос о причинах участия в шоу.

Публикация от @aida.offi 9 Апр 2018 в 5:55 PDT

В интервью "Стархиту" Аида рассказала о своём отношении к Егору Криду:

— Моё мнение о Егоре улучшается с каждой неделей. Мы намного больше открываемся друг другу. Он не просто профессиональный артист, но и хороший человек. Со временем ты начинаешь понимать другие грани его характера и личности. Для меня Егор очень искренний, добрый, понимающий и совестливый человек, который думает об окружающих. Мои чувства к нему можно описать как искреннюю симпатию и благодарность.

По её словам, конкуренция на проекте между девушками безусловно есть и не всегда искренность на площадке помогает:

Публикация от @aida.offi 29 Апр 2018 в 2:28 PDT

— Конечно, соперничество существует. Ну а как же? Этот проект вообще изначально подразумевает конкуренцию! Но мои отношения на вилле с девочками и отношения с Егором — две разные вещи. И я не хочу, чтобы они соприкасались. Насколько искренни другие участницы? Наверное, нужно спросить у них. Я искренна и была той, кем являюсь в обычной жизни. Я не могла себе позволить рассказывать надуманные истории или вести себя перед камерами иначе, чем в жизни. Хотя, конечно, были девушки, которые кардинально менялись при слове: "Мотор!" Было интересно наблюдать за такими перевоплощениями. Но я, например, была даже чересчур искренна в каких-то моментах, и мне это, скажем так, не играло на руку.

Публикация от @aida.offi 16 Апр 2018 в 11:34 PDT

Девушка очень скучает по своему сыну.

— Для меня это была самая болезненная тема на протяжении всего проекта. Я очень сильно скучала, и мои переживания росли с каждым днём. Возникали мысли покинуть проект, и я неоднократно говорила об этом Егору. Каждый, у кого есть дети, меня поймёт. Материнское сердце всегда болит и переживает. С трепетом ждала каждого звонка сыну, часто просила позвонить ещё раз и увидеть ребёнка по видеосвязи. Очень скучала по Оскару. Он вторая половинка моего сердца, — рассказывает она.

Публикация от @aida.offi 11 Апр 2018 в 11:55 PDT

Она также призналась, что ушла от мужа и отца Оскара из-за того, что тот поднимал на неё руку.

— Я видела грязные статьи обо мне, где было написано, что он не хотел признавать отцовство и бросил нас. Дело обстояло иначе. Папа Оскара никогда не отказывался от ребёнка, он записан отцом с первого дня. Я рассталась с этим мужчиной, потому что он обижал меня и слишком многое позволял. Поэтому, когда я уже стала матерью, поняла, что больше так не могу и собрала чемодан. Я не вернулась к нему, хотя человек пытался повлиять на меня разными способами — хорошими и не очень. Но таков мой характер — если приняла решение, то не отступлю от него.