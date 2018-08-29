"Я весила всего 38 килограмм". Юлия Савичева рассказала о борьбе с анорексией

Летом прошлого года певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Как пишет "Стархит", ещё со времён "Фабрики звёзд — 2" Юлия запомнилась всем в образе маленькой девочки со смешными косичками и пухлыми щеками. Тогда никто даже не подозревал, что у девушки в детстве возникли комплексы по поводу фигуры.

Мания похудения преследовала Юлию с 13-летнего возраста — именно тогда будущая звезда стала ограничивать себя в питании.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 28 Июн 2018 в 2:19 PDT

— Для меня это больная тема, в том числе потому, что с 13 лет я перестала нормально питаться. Всё началось с того, что кто-то из знакомых сказал, глядя на мою фотографию: "Какие прекрасные щёчки!" Для ребёнка в переходном возрасте такое заявление может быть фатальным, т.к. всё воспринимается остро и преувеличено. Тогда я подумала, что меня назвали толстой. Это сейчас я понимаю, что такого в принципе не могло быть, потому что у меня была колоссальная нагрузка в виде школы, танцев и полуторачасовых переездов на метро. Сначала я отказалась от сладкого, потом порции еды стали меньше, а в 15 лет мой день состоял из упаковки йогурта и пакетика сухариков, иногда даже исключительно только из фруктов или овощей. При росте 160 см мой вес составлял 38 кг. Я стала одеваться во всё чёрное, чтобы скрыть всё лишнее, как мне казалось. Моя мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у неё ничего не получалось. Папа был занят на работе, написала Юлия в Сети.

В результате у Савичевой начались проблемы со здоровьем: головокружение, тошнота, хроническая усталость. До больницы дело не дошло благодаря счастливому случаю — девушку утвердили на кастинге в проект "Фабрика звёзд".

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 21 Июн 2018 в 2:09 PDT

— В 16 началась "Фабрика звёзд" и меня это просто спасло. Мне доходчиво объяснили, что нужно есть, иначе не будет никакого проекта. Мысли сместились в сторону творческой и интересной работы. Счастье, что я не загремела в больницу. В наше время многие девушки страдают этим недугом. Всё из-за комплексов, каких-либо неудач и просто заморочек в голове. Родные и близкие люди в помощь! Они должны найти подход, прежде всего разобраться в причине проблемы терпеливо и спокойно, без нервов, любя и оберегая. Если это не поможет, то на помощь придут специалисты, — пишет она.

Сейчас Савичева, имея за спиной горький опыт нарушения пищевого поведения, старается поддерживать девушек, которые столкнулись с аналогичной проблемой.

"Я очень хочу пожелать, чтобы родители внимательно и трепетно относились ко всем переживаниям своего ребёнка, слушали и слышали его, но в то же время оставляли личное пространство для него. Знаю, что сказать — одно, сделать — другое. Но, в конце концов, такие вещи точно зависят от нас. Вместе мы сможем всё!" — говорит певица.