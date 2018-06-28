Актриса Саша Бортич разводится с рэпером Меззой Ароновским

Актриса Александра Бортич (снималась в таких картинах, как "Я худею", "Викинг", "Шакал", "Духless-2", "Полицейский с Рублёвки") редко делится подробностями личной жизни. Вот и о её разводе с рэпером Меззой Ароновским (Вячеслав Воронцов) стало известно лишь недавно.

Инициатором развода стала актриса: заявление она подала в начале июня. 27 июня в Измайловском районном суде с супругами проведена была беседа. Заседание по делу назначено на 16 июля.

Публикация от Слава Ароновский #8387 (@mezzaazzem) 14 Фев 2017 в 11:28 PST

О романе 23-летней актрисы и 30-летнего рэпера Меззы Ароновского стало известно весной 2017 года. Саша рассказала о своих отношениях на презентации сериала "Филфак" на ТНТ.

"Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всём, — делилась с приятельницами Александра. — На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе. Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила своё негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме", — рассказывала она.

Публикация от Саша Бортич (@bortich) 13 Мар 2018 в 10:17 PDT

Александра и Вячеслав познакомились осенью 2016 года на одном из светских мероприятий. До этого Бортич встречалась с партнёром по фильму "Неуловимые" Ильёй Маланиным. Тогда, по словам актрисы, она впервые задумалась о семье и детях. Инициатором разрыва стал молодой человек. Причиной послужила ревность Маланина. Он не смог смириться с тем, что в картине "Викинг" Александра была задействована в откровенных сценах.