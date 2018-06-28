Звезда "Гарри Поттера" призналась, что потеряла двух сыновей

48-летний Уорвик Дэвис (Warwick Davis) — один из самых знаменитых актёров-карликов. Он сыграл профессора Флитвика и гоблина Крюкохвата в фильмах о Гарри Поттере, эвока и магистра Йоду в "Звёздных войнах".

В 1991 году Уорвик Дэвис женился на Саманте Ллойд. У пары есть два ребёнка — 21-летняя дочь Аннабель и 15-летний сын Харрисон. Но недавно актёр признался, что до рождения дочери они с супругой похоронили двух детей.

Низкий рост Саманты вызван ахондроплазией — болезнью, при которой кости не вырастают в длину. А карликовость Уорвика Дэвиса развилась из-за редкой формы дисплазии и связана с неправильным формированием костей. Первый сын пары Ллойд унаследовал оба заболевания родителей, что оказалось смертельным, — он умер через 9 дней после рождения.

Вторая беременность Саманты закончилась выкидышем на 19-й неделе. Но если бы младенец всё же родился, то тоже не выжил, — у него, как и у Ллойда, были оба заболевания родителей.

После двух трагических случаев Саманта долго не решалась забеременеть снова. Но в 1997 году она всё же родила дочь, а через 6 лет — сына. Дети унаследовали диагноз отца. Кроме того, они оба хотят стать актёрами.