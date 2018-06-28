Мошенники в Испании обманули Елену Воробей

Актриса Елена Воробей обвинила в мошенничестве агента по недвижимости, которая несколько лет назад помогла ей купить дом в Испании.

— Внимание, владельцы недвижимости в Испании, будьте осторожны! Не доверяйте ключи от своих домов и квартир этому человеку! Вы рискуете быть обманутыми! Лично знаю очень многих людей, пострадавших от действий этого человека! Зовут её Юлия Галкина! — предупредила звезда в "Инстаграме".

Правда, как именно её обманули, Елена уточнять не стала. Артистка отказалась комментировать произошедшее журналистам.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 27 Июн 2018 в 11:01 PDT

Сама Юлия Галкина, которую российская звезда обвинила в мошенничестве, заявила "Стархиту", что Воробей — "больная женщина", и раскрыла подоплёку их конфликта.

"В прошлом году она решила сдать недвижимость моим клиентам — приятной украинской семье. Платила наличными. Правда, сдала она дом таким грязным, что арендатору самой пришлось всё отмывать. В сентябре клиенты снова обратились к нам, заплатили задаток за это лето. Но в мае Воробей вышла на них сама, заявив, что повышает цену аренды. Сказала, ей нужны деньги. Думаю, это связано с операцией дочери. Клиентам я предложила общаться с ней напрямую или выбрать два других дома, потому что не хотела ввязываться — Елена всё-таки собственница недвижимости. А вчера я сообщила ей, что нужно переоформить страховку. Дело в том, что сейчас её страховка оформлена на моего мужа, потому что у него тут скидки. Вероятно, сообщение вывело Воробей из себя. Она написала мне странные вещи, мол, я украла у неё дизайнерский душ и поставила китайский. А сейчас — этот пост", — поделилась Юлия со "Стархитом".

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 23 Июн 2018 в 10:21 PDT

К слову, покупка и аренда недвижимости за рубежом — очень распространённое явление среди российских звёзд. Фирма Юлии Галкиной, к которой обратилась Воробей, занимается подбором недвижимости и подготовкой необходимых документов.

"Дом, который купила Елена, был не самый новый, поэтому она перестраивала и ремонтировала его сама. Мне было странно услышать от неё обвинения, будто я сдавала недвижимость клиентам за её спиной, мол, в новогоднюю ночь в окнах горел свет — это неправда! Все соседи друг друга знают, я бы так не поступила", — заявила Галкина.