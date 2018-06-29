Лепс рассказал, как подрался в аэропорту и лишился девственности

В новом выпуске шоу Басты GAZLIVE Григорий Лепс рассказал о том, как три месяца назад попал в неприятную ситуацию в аэропорту. Как сообщил сам Лепс, он подрался с одним из пассажиров в московском Шереметьево. Правда, конфликт быстро сошёл на нет — супруга оппонента не разрешила ему ввязываться в ссору с известным артистом.
"Нормально всё закончилось. Он мне что-то сказал, я — ему. Я ушёл на улицу, а ему жена запретила", — пояснил Лепс.
Также, по признанию самого Лепса, он стал реже употреблять спиртные напитки, в отличие от времён бурной молодости.
"В молодости, когда я пел в ресторане, никогда не пел трезвым. А сейчас на моей памяти только два выступления, когда я был выпивши", — отмечает артист.
В новом выпуске шоу Басты музыкант признался, что теперь может позволить себе пропустить рюмочку после работы или в выходной день.
Также поклонников Лепса очень заинтересовал вопрос, в каком возрасте он лишился девственности, ответ на который, честно говоря, шокировал многих. "В 12 лет. Ранний был. Это нельзя было назвать сексом, но завершение было", — объяснил Григорий.
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