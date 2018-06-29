Лепс рассказал, как подрался в аэропорту и лишился девственности

В новом выпуске шоу Басты GAZLIVE Григорий Лепс рассказал о том, как три месяца назад попал в неприятную ситуацию в аэропорту. Как сообщил сам Лепс, он подрался с одним из пассажиров в московском Шереметьево. Правда, конфликт быстро сошёл на нет — супруга оппонента не разрешила ему ввязываться в ссору с известным артистом.

"Нормально всё закончилось. Он мне что-то сказал, я — ему. Я ушёл на улицу, а ему жена запретила", — пояснил Лепс.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 26 Июн 2018 в 12:43 PDT

Также, по признанию самого Лепса, он стал реже употреблять спиртные напитки, в отличие от времён бурной молодости.

"В молодости, когда я пел в ресторане, никогда не пел трезвым. А сейчас на моей памяти только два выступления, когда я был выпивши", — отмечает артист.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 9 Июн 2018 в 6:23 PDT

В новом выпуске шоу Басты музыкант признался, что теперь может позволить себе пропустить рюмочку после работы или в выходной день.

Также поклонников Лепса очень заинтересовал вопрос, в каком возрасте он лишился девственности, ответ на который, честно говоря, шокировал многих. "В 12 лет. Ранний был. Это нельзя было назвать сексом, но завершение было", — объяснил Григорий.