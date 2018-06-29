Певица МакSим рассказала о проблемах со здоровьем

Недавно стало известно, что певица МакSим уходит в бессрочный отпуск. Причиной стали проблемы со здоровьем артистки, которые не дают ей возможности дальше гастролировать и выступать.

Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, также она не смогла принять участие в фестивале болельщиков FIFA на Воробьёвых горах и присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) 5 Апр 2018 в 3:28 PDT

Сама МакSим подтвердила свой уход, но успокоила поклонников.

"Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск, — это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать. Причина простая и банальная — в последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем и я хочу выделить некоторое время на восстановление себя. Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом", — сообщила певица.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) 28 Июн 2018 в 1:50 PDT

Творческую карьеру звезда начала двенадцать лет назад. В 2007 году МакSим признали самой успешной певицей России за альбом "Трудный возраст".

Марина воспитывает двух дочерей, трёхлетнюю Марию и девятилетнюю Александру. В апреле МакSим и её бывший муж Алексей Луговцев (отец Саши) сыграли влюблённых в клипе певицы "Дура".