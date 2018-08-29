Звезду сериала "Реальные пацаны" "кинули" строители

Звезда популярного сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер попала в неприятную ситуацию. В декабре прошлого года 30-летняя актриса решила взять ипотеку и приобрести квартиру в жилом комплексе, расположенном в Московской области. Застройщик вовсю рекламировал ЖК, расхваливая планировку, инфраструктуру и природу вокруг.

Однако мечтам Бербер и ещё 20 тыс. дольщиков не суждено было сбыться –компания объявила о банкротстве сразу пяти дочерних компаний, в результате чего строительство было заморожено. И, пока руководство пытается снять с себя любые обязательства, обманутых клиентов, в числе которых есть и Зоя Бербер, волнует вопрос возврата денег.

— Человек мечтал купить квартиру, но не вышло. И сейчас Зоя вынуждена продолжать платить ипотеку, несмотря на то что недвижимость она уже не получит. Мы занимаемся сбором необходимых документов. Также обратились в банк с просьбой пересмотреть условия ипотеки. Надо понимать, что это трагедия для любого человека, — звездой ли он является или простым гражданином. Очень важно в этой ситуации привлекать внимание к обманутым дольщикам, потому что практика показала: когда ты продолжаешь об этом говорить, часто власти реагируют и помогают, — рассказала владелица юридической компании "Гордон и сыновья" Екатерина Гордон.

Теперь все надежды Зои Бербер связаны лишь с адвокатами. "Зоя до определённого времени считала, что долевое строительство — это не игра в казино, где повезёт или нет, а гарантированное и безопасное мероприятие. Добросовестно выполнив обязательства по договору, она вполне естественно ожидала своё жильё для семьи, добродушно поверив обещаниям", — сообщается на официальном сайте компании "Гордон и сыновья".