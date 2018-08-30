Показать грудь и растяжку. Фотограф объяснил смысл шпагатов Волочковой
Фото: © instagram.com/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова, в чьём "инстаграме" более 800 тысяч подписчиков, регулярно постит фотографии, по сути, в одинаковых позах. И это не только шпагат. Фотограф Татьяна Руденко рассказала Лайфу, почему именно такой набор у Анастасии и чем он выгоден для современных модниц.
Подчеркнуть грудь
Время съёмки в данном случае выбрано не совсем удачно, говорит фотограф: солнце высоко, поэтому тени на Анастасии получились жёсткими.
— Довольно обычная фотография в плане композиции: на первом плане фотографируемый объект, на втором — море. Глаза Волочковой закрыты солнечными очками, это верное решение, потому что без них при таком освещении они бы выглядели затемнёнными и невыразительными. Что касается груди Волочковой, то свет упал удачно, подчеркнув её объёмы, — говорит специалист.
Положение рук на бёдрах помогает зрительно "убрать пару лишних килограммов" с бёдер или, например, закрыть целлюлит. Если бы балерина положила руки на талию, тоньше бы выглядела именно она.
"Я здесь был"
А на данном фото важна не сама Анастасия, а скорее место, где сделано фото. При этом сама модель на снимке может позволить себе несколько скованный вид.
— Фотография, на которой Волочкова выглядит скромно и даже скованно. Кадр из разряда "сфотографируйте меня, я здесь был", — говорит Татьяна.
"Смотри, как я умею"
Шпагат Волочковой — её коронная поза. У балерины даже есть специальный хештег #шпагатволочковой. Она с гордостью демонстрирует свою растяжку.
— В таких фото даже не важен заваленный горизонт, всё внимание приковано к её шпагату, — отмечает фотограф.
По словам фотографа, этот снимок из разряда тех, где модели не важны композиционные ошибки. Главное — показать собственные навыки, которыми владеют немногие.
Шпагат-2
Куда меньше по нраву фотографу пришёлся вертикальный шпагат Волочковой. Дело в том, что, по словам Татьяны, здесь намного сильнее видны промахи снимавшего.
— Композиционно фотография выстроена неудачно — завален горизонт, в кадр не вошли ноги и руки Волочковой, — отмечает фотограф.
Ведь в такого рода снимках, как отметила Татьяна, важно, чтобы модель вошла в кадр целиком.
А вот данная фотография вертикального шпагата вышла куда более удачной.
Плоский животик
Балерина на снимках очень удачно маскирует недостатки собственной фигуры, отмечает фотограф. В частности, "увеличивает привлекательность" собственного животика.
— Живот в такой позе втягивается непроизвольно и выглядит привлекательно. Единственное, к чему можно придраться, — шея. Если бы Анастасия подняла подбородок чуть выше к солнцу, то свет упал бы более удачно, — отметила Татьяна.
В целом же специалист называет такой ракурс удачным.
— Волочкова удачно присела на газон. В таком ракурсе её ноги визуально удлиняются, тянущиеся мыски усиливают этот эффект, — говорит фотограф.
Но самое первое, что бросается на кадрах подобного плана в глаза, — грудь. А точнее, то, как выгодно она подчёркнута. Впрочем, Анастасия напоминает о своём бюсте и при помощи глубокого декольте, регулярно встречающегося в её гардеробе.
Вторая "коронная"
Фотограф называет эту позу Волочковой на фото второй по популярности после шпагата. По словам Татьяны, такая поза явно намекает на эротический подтекст.
— Волочкова непринуждённо прикрывает грудь и другие деликатные места ногами или руками. Такой стиль съёмки можно назвать "ню", то есть это фотография, изображающая эстетику обнажённого человеческого тела. В данном случае Волочкову сфотографировали довольно примитивно и эстетики в этом кадре осталось немного, — говорит фотограф.
Как отмечает фотограф, из-за плохого качества снимка исказился даже цвет фотографии и на руку балерине такой снимок едва ли сыграл. Небольшой выигрышный эффект имела бы цветокоррекция или перевод фотографии в ЧБ. Тогда очертания Волочковой оказались бы более контрастными и её меньше бы размыло на снимке.
В случае со снимком в бане фотограф посоветовала Волочковой (и всем, кто решит последовать её примеру при подобной съёмке) подвинуться ближе к источнику света. В таком случае появятся небольшие тени на теле и создастся "эффект таинственности".
Длинные ноги
На снимках балерины довольно часто можно заметить, что ноги у неё крест-накрест.
— На фотографии видно, что одна нога стоит чуть впереди другой. Такая постановка ног визуально их удлиняет, а платье в пол помогает усилить этот эффект, — отметила Татьяна.
Убрать лишние кило
В первую очередь на снимке в глаза бросается, конечно, декольте, говорит фотограф. Но, если переключить внимание на ноги балерины, можно заметить, что она убрала пару "лишних кило" с бёдер, скрыв одно из них и прикрыв рукой второе.
— В такой позе ноги выглядят изящнее, подчёркиваются бёдра. Так как Анастасия держит спину ровно, а не облокачивается на кресло, то её грудь акцентируется в кадре. Положение сидя хорошо тем, что можно поэкспериментировать с руками, — утверждает специалист.
Так, Татьяна отметила, что, дотрагиваясь до лица, Волочкова ненавязчиво показала колечко на пальце.
На втором же фото (ещё и за счёт того, что оно сделано снизу) ноги кажутся значительно длиннее.
Р — раскованность
Отдельного внимания, по словам фотографа, заслуживает положение рук Волочковой. В частности, то, что она очень редко поднимает их вверх. А ведь это тоже своеобразный невербальный знак.
— Анастасия редко поднимает руки вверх на фотографиях, больше предпочитая положить их на талию или бёдра, таким образом раскованно демонстрируя своё тело во всей красе, — подчёркивает фотограф.
Спасительные цветы
Гигантские букеты, которые регулярно постит балерина, не только повод открытым текстом объяснить поклонникам, какие цветы и в каких количествах необходимо дарить.
— Фотографии с цветами, особенно с белыми розами, часто появляются в профиле балерины. Цветы всегда выигрышно смотрятся, освежают кадр. Ещё ими можно прикрыть проблемные места, например живот, — подчеркнула Татьяна.
Вообще, вместо "похудительного элемента" подойдут также зонтик, книга, планшет и многое другое. Главное — правильно приложить предмет к "проблемному" месту.
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