Показать грудь и растяжку. Фотограф объяснил смысл шпагатов Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова, в чьём "инстаграме" более 800 тысяч подписчиков, регулярно постит фотографии, по сути, в одинаковых позах. И это не только шпагат. Фотограф Татьяна Руденко рассказала Лайфу, почему именно такой набор у Анастасии и чем он выгоден для современных модниц.

Подчеркнуть грудь

Время съёмки в данном случае выбрано не совсем удачно, говорит фотограф: солнце высоко, поэтому тени на Анастасии получились жёсткими.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 9:30 PDT

— Довольно обычная фотография в плане композиции: на первом плане фотографируемый объект, на втором — море. Глаза Волочковой закрыты солнечными очками, это верное решение, потому что без них при таком освещении они бы выглядели затемнёнными и невыразительными. Что касается груди Волочковой, то свет упал удачно, подчеркнув её объёмы, — говорит специалист.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июн 2018 в 4:47 PDT

Положение рук на бёдрах помогает зрительно "убрать пару лишних килограммов" с бёдер или, например, закрыть целлюлит. Если бы балерина положила руки на талию, тоньше бы выглядела именно она.

"Я здесь был"

А на данном фото важна не сама Анастасия, а скорее место, где сделано фото. При этом сама модель на снимке может позволить себе несколько скованный вид.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 10:31 PDT

— Фотография, на которой Волочкова выглядит скромно и даже скованно. Кадр из разряда "сфотографируйте меня, я здесь был", — говорит Татьяна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Июн 2018 в 1:02 PDT

"Смотри, как я умею"

Шпагат Волочковой — её коронная поза. У балерины даже есть специальный хештег #шпагатволочковой. Она с гордостью демонстрирует свою растяжку.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Май 2018 в 5:00 PDT

— В таких фото даже не важен заваленный горизонт, всё внимание приковано к её шпагату, — отмечает фотограф.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Июн 2018 в 10:37 PDT

По словам фотографа, этот снимок из разряда тех, где модели не важны композиционные ошибки. Главное — показать собственные навыки, которыми владеют немногие.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Июл 2018 в 10:43 PDT

Шпагат-2

Куда меньше по нраву фотографу пришёлся вертикальный шпагат Волочковой. Дело в том, что, по словам Татьяны, здесь намного сильнее видны промахи снимавшего.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2018 в 8:37 PDT

— Композиционно фотография выстроена неудачно — завален горизонт, в кадр не вошли ноги и руки Волочковой, — отмечает фотограф.

Ведь в такого рода снимках, как отметила Татьяна, важно, чтобы модель вошла в кадр целиком.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Июл 2018 в 3:30 PDT

А вот данная фотография вертикального шпагата вышла куда более удачной.

Плоский животик

Балерина на снимках очень удачно маскирует недостатки собственной фигуры, отмечает фотограф. В частности, "увеличивает привлекательность" собственного животика.

— Живот в такой позе втягивается непроизвольно и выглядит привлекательно. Единственное, к чему можно придраться, — шея. Если бы Анастасия подняла подбородок чуть выше к солнцу, то свет упал бы более удачно, — отметила Татьяна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 10 Авг 2018 в 4:18 PDT

В целом же специалист называет такой ракурс удачным.

— Волочкова удачно присела на газон. В таком ракурсе её ноги визуально удлиняются, тянущиеся мыски усиливают этот эффект, — говорит фотограф.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 9 Авг 2018 в 11:33 PDT

Но самое первое, что бросается на кадрах подобного плана в глаза, — грудь. А точнее, то, как выгодно она подчёркнута. Впрочем, Анастасия напоминает о своём бюсте и при помощи глубокого декольте, регулярно встречающегося в её гардеробе.

Вторая "коронная"

Фотограф называет эту позу Волочковой на фото второй по популярности после шпагата. По словам Татьяны, такая поза явно намекает на эротический подтекст.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июл 2018 в 9:51 PDT

— Волочкова непринуждённо прикрывает грудь и другие деликатные места ногами или руками. Такой стиль съёмки можно назвать "ню", то есть это фотография, изображающая эстетику обнажённого человеческого тела. В данном случае Волочкову сфотографировали довольно примитивно и эстетики в этом кадре осталось немного, — говорит фотограф.

Как отмечает фотограф, из-за плохого качества снимка исказился даже цвет фотографии и на руку балерине такой снимок едва ли сыграл. Небольшой выигрышный эффект имела бы цветокоррекция или перевод фотографии в ЧБ. Тогда очертания Волочковой оказались бы более контрастными и её меньше бы размыло на снимке.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Мар 2018 в 12:35 PDT

В случае со снимком в бане фотограф посоветовала Волочковой (и всем, кто решит последовать её примеру при подобной съёмке) подвинуться ближе к источнику света. В таком случае появятся небольшие тени на теле и создастся "эффект таинственности".

Длинные ноги

На снимках балерины довольно часто можно заметить, что ноги у неё крест-накрест.

— На фотографии видно, что одна нога стоит чуть впереди другой. Такая постановка ног визуально их удлиняет, а платье в пол помогает усилить этот эффект, — отметила Татьяна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Май 2018 в 3:57 PDT

Убрать лишние кило

В первую очередь на снимке в глаза бросается, конечно, декольте, говорит фотограф. Но, если переключить внимание на ноги балерины, можно заметить, что она убрала пару "лишних кило" с бёдер, скрыв одно из них и прикрыв рукой второе.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Фев 2018 в 6:20 PST

— В такой позе ноги выглядят изящнее, подчёркиваются бёдра. Так как Анастасия держит спину ровно, а не облокачивается на кресло, то её грудь акцентируется в кадре. Положение сидя хорошо тем, что можно поэкспериментировать с руками, — утверждает специалист.

Так, Татьяна отметила, что, дотрагиваясь до лица, Волочкова ненавязчиво показала колечко на пальце.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Июл 2018 в 11:56 PDT

На втором же фото (ещё и за счёт того, что оно сделано снизу) ноги кажутся значительно длиннее.

Р — раскованность

Отдельного внимания, по словам фотографа, заслуживает положение рук Волочковой. В частности, то, что она очень редко поднимает их вверх. А ведь это тоже своеобразный невербальный знак.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 9 Янв 2018 в 5:20 PST

— Анастасия редко поднимает руки вверх на фотографиях, больше предпочитая положить их на талию или бёдра, таким образом раскованно демонстрируя своё тело во всей красе, — подчёркивает фотограф.

Спасительные цветы

Гигантские букеты, которые регулярно постит балерина, не только повод открытым текстом объяснить поклонникам, какие цветы и в каких количествах необходимо дарить.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 29 Июн 2018 в 1:28 PDT

— Фотографии с цветами, особенно с белыми розами, часто появляются в профиле балерины. Цветы всегда выигрышно смотрятся, освежают кадр. Ещё ими можно прикрыть проблемные места, например живот, — подчеркнула Татьяна.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Дек 2017 в 12:45 PST

Вообще, вместо "похудительного элемента" подойдут также зонтик, книга, планшет и многое другое. Главное — правильно приложить предмет к "проблемному" месту.