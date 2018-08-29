Победитель "Битвы экстрасенсов" помогает звёздам бороться с наркозависимостью

Победитель "Битвы экстрасенсов" Свами Даши после завершения шоу создал проект "Дух — душа — тело", в рамках которого проводит семинары, где делится опытом духовных практик. "Дух — душа — тело" — это то, что я хочу дать людям, чтобы они стали свободнее и поняли, что надо жить здесь и сейчас", — говорит Даши.

Экстрасенс рассказал, что к нему за помощью обращаются и знаменитости. У некоторых из них есть алкогольная или наркотическая зависимость.

— Этих звёзд я видел много. Фишка в том, что они не упёрлись ещё в ту стену. Они не выкинули ещё телефон с номером человека, который всё-таки привезёт им то, что им нужно, хоть за 1000 километров. Скорее всего, это связано с отсутствием мотивации. Гораздо легче полежать в больничке, где тебя прокапают, и всё — ты снова готов, — заявил экстрасенс.

Публикация от Свами Даши (@swami_darshi) 21 Июл 2018 в 11:36 PDT

Настоящее имя Свами Даши — Пётр Смирнов. Экстрасенс родом из Санкт-Петербурга, в прошлом он занимался прыжками с шестом. Затем Пётр увлёкся изучением восточных и западных практик, 20 лет прожил в Индии.