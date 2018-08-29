Здоровье Евгения Петросяна ухудшилось из-за развода

О разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Практически сразу артистка заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества. Позднее адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что делёж имущества может продолжаться очень долго. Например, пока даже не производилась его точная опись.

Позже Жорин заявил, что Елена Степаненко и вовсе передумала разводиться и намеренно затягивает бракоразводный процесс.

В программе "Пусть говорят" знакомые Петросяна и Степаненко обсудили, что могло спровоцировать расставание пары и как развод отразится на здоровье супругов. Так, в окружении юмориста утверждают, что в последнее время, несмотря на приверженность здоровому образу жизни, Евгению Вагановичу однажды стало плохо, когда он посещал выставку знакомой Лады Быстрицкой.

"Я знаю Евгения Вагановича много лет. Я отношусь к нему с великим уважением и благодарностью. Знаете, видимо, Евгений Ваганович находится много месяцев в таком напряжении. В последний раз, когда он был на нашей выставке, у него пошла кровь из носа. Мы так испугались, такой скачок давления. Теперь я понимаю, в каком состоянии находится человек внутри себя, что он переживает. И вот непонятно, как так. Елена Григорьевна заботилась о Евгении Вагановиче", — отметила Лада.

Ранее бывшие коллеги Евгения Петросяна заметили перемены в его внешности после скандального развода. По их словам, 72-летний юморист заметно посвежел и помолодел. Говорят, что это результат работы очень профессионального косметолога.

Собеседники в окружении артиста убеждены, что на Петросяна повлияла его 29-летняя помощница Татьяна Брухунова. Некоторые придерживаются мнения, что Петросяна и Степаненко разлучила именно Брухунова.