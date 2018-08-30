Подруга Тимати отдыхает в компании 19-летнего сына миллиардера

Отношения рэпера Тимати и Анастасии Решетовой продолжаются уже три года. С Решетовой певец начал встречаться сразу после расставания с моделью Алёной Шишковой. Правда, в последнее время девушка проводит много времени с сыном миллиардера Сергеем Саркисовым — младшим.

Тимати сохранил хорошие отношения с матерью своей дочери Алисы — Алёной Шишковой. Недавно артист взял её с собой в Сен-Тропе, где они вместе с дочерью отдыхали на яхте. При этом Тимати пригласил и Решетову.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 6 Авг 2018 в 9:14 PDT

Но, кажется, в личной жизни Тимати не всё безоблачно. Недавно Тимати и его подруга удалили совместные фото, отписались друг от друга в "Инстаграме". Несмотря на то что официальных заявлений по этому поводу пока не было, поклонники решили, что Тимати бросил Решетову.

Впрочем, за этим как раз и последовал совместных отдых. Сейчас же в светской тусовке появились слухи о романе Решетовой и Сергея Саркисова —младшего. Именно с 19-летним наследником главы компании "РЕСО-Гарантия" в середине июля модель отдыхала в Ницце. Правда, тогда студента МГИМО заподозрили в романе с подругой Решетовой — 35-летней актрисой Натальей Рудовой.

Старший Саркисов уже больше восьми лет занимает первые строчки в рейтинге Forbes, а его состояние насчитывает более одного миллиарда долларов.