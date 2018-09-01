Звезду "Дома-2" Марину Мексику обокрали

Бывшая участница проекта "Дом-2" Марина Мексика стала жертвой воров. Как заявила сама пострадавшая, у неё украли водительские права и паспорт. "Вытащили на улице из рюкзака, теперь восстанавливаю. Когда я обратилась в полицию в Москве, мне сказали, что можно и там вроде восстановить. Но за пропажу паспорта пришлось платить штраф — 1500 рублей", — заявила девушка "Стархиту".

Марина поехала восстанавливать документы на родину в Ростовскую область.

Публикация от MEXIKA (@ms.mexika) 21 Авг 2018 в 4:23 PDT

"Если бы не украли мой паспорт, кто знает, когда бы я ещё приехала в родное село Развильное. Очень хочу встретиться со своими одноклассниками. Увы, связи ни с кем не держу, но, может, есть, кто видит меня. Отпишите в директ или пришлите ссылки на страницы ребят, с которыми я училась. Завтра 1 сентября, очень хочу вас увидеть. Надеюсь на обратную связь", — написала Мексика в микроблоге.

Публикация от MEXIKA (@ms.mexika) 12 Авг 2018 в 4:15 PDT

Марина пришла на телепроект "Дом-2" в 2016 году. После "Дома-2" девушка сильно изменилась. Она сделала себе несколько пластических операций — исправила нос и увеличила грудь. В скором времени на телевидении выйдет новая часть проекта "Инстаграмщицы", в котором Мексика принимала участие. Также сообщалось что Марина встречается с солистом группы MBAND Артёмом Пиндюрой.