Звезда "Битвы экстрасенсов", перенёсшая 290 операций, показала фото до пластики

Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова опубликовала в своём "инстаграме" раритетные фотографии, собрав их в коллаж. На подростковых снимках у Кузнецовой ещё нет шрама на шее, на других — у неё "старый" нос, ещё до ринопластики.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 25 Авг 2018 в 3:35 PDT

Николь никогда не скрывала, что сделала несколько операций на лице, пытаясь исправить курносость. Изначально хирургическое вмешательство было показанием лечащих врачей, ведь Николь страдает от врождённого заболевания.

Долгие годы Николь Кузнецова дышала через трубку в горле, говорила хриплым шёпотом. Она перенесла 290 операций, а благодаря последней, сделанной в Германии, наконец-то освободилась от трахеостомической трубки. Медики реконструировали пораженную гортань. Несмотря на успешную операцию, Николь по-прежнему сможет говорить только очень тихо. Но она рада и этому.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 5 Авг 2018 в 6:46 PDT

"Отныне на моей шее есть только небольшой шрам, напоминающий о трахеостоме. Теперь мои мечты осуществятся — можно окунаться в воду с головой, плавать, нырять и свободно стоять под душем! Я могу дышать, как все обычные люди, говорить, ничего не закрывая! Больше никаких шарфов и пластырей", — написала Кузнецова.

Болезнь у Николь — врождённая. Из-за тяжёлого заболевания от младенца отказались родные родители. Когда девочке ещё не было года, её забрали из дома малютки и удочерили.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 3 Июл 2018 в 3:18 PDT

В свой день рождения Николь написала пост, в котором выразила благодарность своей приёмной маме:

— В августе далёкого 1985 года в Москве родилась девочка. С врождённым заболеванием дыхательных путей, и врачи предложили оставить её в роддоме, поскольку больше четырёх лет она бы не прожила... Не могу сказать,что это был милый ангел с большими глазами и милыми кудрями. Просто девочка, не слишком симпатичная, похожая на мальчика, с хриплым голосом. Как меня случайно увидела мама в доме малютки, я уже рассказывала. Опустим это... Я росла не самым умным, послушным и хорошим ребёнком... Бедная моя мамочка... мне так жаль её сейчас... наверное, ей было тяжело, что я расту посредственной, не слишком симпатичной и своенравной. Благодаря её воспитанию я не стала эскортницей, наркоманкой или посудомойкой. Сейчас, в свой 33-й день рождения, я знаю, что моя мамочка мною гордится и я смогла превзойти все её ожидания. А мой папочка смотрит на меня с небес и поддерживает во всех начинаниях! Настал мой период, когда я забочусь о маме, и с удивлением замечаю, что с годами она всё больше похожа на упрямого подростка, который нуждается во мне, в заботе и ТЕРПИМОСТИ! Именно сегодня в первую очередь праздник у моей мамочки, и я поздравляю её и только её с этим днём. Мамуль, я безумно люблю тебя!