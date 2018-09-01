Никита Джигурда и Марина Анисина сыграют свадьбу во второй раз

Актёр Никита Джигурда уже не один год ведёт судебные разбирательства за наследство покойной бизнес-леди Людмилы Браташ. В России Джигурда сумел доказать, что является полноправным наследником её имущества. Теперь Джигурде предстоит дождаться решения судов Франции и Америки, после чего он сможет распоряжаться наследством.

Актёр уже знает, что будет делать после того, как получит право на наследство. По его словам, он вновь женится на бывшей супруге Марине Анисиной, с которой развёлся два года назад после восьми лет брака.

"Наша свадьба с Мариной будет апофеозом победы в этом нелёгком деле. Торжество планируем провести в конце ноября, возможно, ближе в Новому году. Всё будет зависеть от того, как закончатся суды и когда мы получим наследство", — рассказал Никита "Стархиту"

Для этого он хочет отправиться либо в Шотландию, где живут дальние родственники актёра, либо в Данию. Свадьба непременно состоится в старинном замке, её Никита пообещал продемонстрировать поклонникам в "Инстаграме", а, возможно, и по телевидению. "После нашей с Мариной свадьбы я буду настаивать на третьем ребёнке!" — добавил Джигурда. Он и Анисина уже воспитывают девятилетнего Мика-Анжеля-Криста и семилетнюю Эву-Владу.