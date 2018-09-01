"Он садист и маньяк". Участница "Дома-2", работавшая в эскорте, отменила свадьбу

Участники проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова и Артём Сорока недавно обручились. Молодой человек сделал предложение во время еженедельного шоу "Пламя любви". Артём подарил Маргарите букет белых роз, затем встал на колено и вручил кольцо.

— Это был для меня шок! До сих пор не могу поверить, что это произошло! Он предложил мне стать его женой, и я сказала, что согласна! Как вам такой поворот событий? Я самая счастливая! Запомню этот момент на всю жизнь, — написала Маргарита в "Инстаграме".

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 14 Авг 2018 в 12:19 PDT

Правда, идиллия продлилась недолго.

Через две недели после помолвки Овсянникова написала в "Инстаграме", что рассталась с Артёмом. Девушка назвала бывшего возлюбленного садистом и маньяком.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 15 Авг 2018 в 3:34 PDT

"Мой папа разрешил попробовать, какое на вкус говно! Я сильная! Спасибо большое моему папочке за характер! Папа всегда говорил, что Сорока маньяк и садист. Родители родили его не для добрых дел. Я была наивная и не послушала мудрых родителей. Теперь я сама в этом убедилась. Вчера на шоу Ксения Бородина сказала, что мои чувства не искренние и всё у нас по сценарию. По‑моему, только слепой может не заметить, что Сорока садист, а я влюбилась в маньяка. Теперь я одумалась и, несмотря на чувства, я иду дальше! Я уважаю себя! Поэтому я никогда не допущу, чтобы на меня поднимали руку, оскорбляли и унижали!" — высказалась Маргарита.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 13 Авг 2018 в 7:31 PDT

Напомним, в феврале Овсянникова призналась, что оказывала эскорт-услуги. На заработанные деньги она купила квартиру и автомобиль. Бывший возлюбленный девушки Саймон Марданшин не смог смириться с её прошлым и разорвал отношения.