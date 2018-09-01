Звезда "Полицейского с Рублёвки" ждёт первенца

31-летняя Софья Каштанова, звезда сериалов "Оттепель" и "Полицейский с Рублёвки", впервые станет мамой. О беременности актрисы анонимно рассказали её друзья в интервью порталу Teleprogramma.pro, сама же Софья эту тему не комментирует.

Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova) 5 Авг 2018 в 3:24 PDT

Недавно Софья завершила съёмки в продолжении сериала "Челночницы". Чувствует себя артистка прекрасно. Каштанова не раскрывает информации и об отце ребёнка. Известно лишь, что несколько лет назад она встречалась с актёром Артёмом Семакиным, но эти отношения давно в прошлом.

Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova) 3 Апр 2018 в 1:39 PDT

Год назад в одном из интервью Софья говорила, что у неё есть любимый мужчина, с которым она хотела бы создать семью. По словам Каштановой, она будет "сумасшедшей мамашей".