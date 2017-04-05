Скандальная песня от авторов "Вите надо выйти" утекла в Сеть раньше премьеры

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Скандальная песня от авторов "Вите надо выйти" утекла в Сеть раньше премьеры

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Фото: © vk.com/Александр Химчук

Новая песня группы Estradarada рассказывает о желании нанести татуировку на причинный орган.

Новый трек группы Estradarada, ранее прославившейся хитом "Вите надо выйти", оказался доступен в Сети раньше даты официальной премьеры.

Песня под названием "Май вэй", посвящённая желанию сделать татуировку на мужском половом органе, оказалась выложена в нескольких публичных страницах соцсети "Вконтакте". Из-за содержания в песне запрещённой лексики Лайф не может опубликовать её полностью.

Группа Estradarada также сообщила о том, что планирует выпуск дебютного альбома "Дискотека века" на 14 апреля. В состав пластинки войдёт "Вите надо выйти", "Май вэй" и другие песни команды.

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