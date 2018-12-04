Новые правила парковки. Мэрия Москвы снизила штрафы

Если перепутал парковку в приложении
Бывает — перепутал номер парковки или приложение подцепило соседний. А оплата прошла. Теперь ошибку можно исправить в течение дня
Когда ввёл неправильный номер автомобиля
Ошибся буквой или внёс в приложение несколько машин и выбрал не ту. Раньше это значило — платить дважды, теперь ошибку исправят
Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Получил штраф, потому что не рассчитал время
Иногда водитель берёт парковку на 3 часа за 600 руб. Опаздывает и платит штраф 2500 руб. Теперь можно доплатить за парковку
Новые послабления вступят в силу с нового года
В департаменте транспорта обещают, что все обновления приложения "Московский паркинг" заработают в январе 2019 года
В будущем лояльным и законопослушным водителям обещают скидки
Водителя, который весь год соблюдал правила, могут наградить бесплатными парковочными днями. Но эти тарифы ещё разрабатываются
Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
Все претензии к парковке можно обжаловать через Интернет
Автолюбители, не согласные со штрафом, могут обратиться на mos.ru. В столице парковочное приложение используют 85% водителей
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