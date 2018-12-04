Новые правила парковки. Мэрия Москвы снизила штрафы

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Новые правила парковки. Мэрия Москвы снизила штрафы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Кирилл Зыков

Общественная палата Москвы предложила ряд мер по смягчению штрафов для пользователей мобильного приложения "Московский паркинг". Департамент транспорта пошёл навстречу автовладельцам и облегчил правила парковки. Расскажем, в каких случаях вас не оштрафуют.

Если перепутал парковку в приложении

Бывает — перепутал номер парковки или приложение подцепило соседний. А оплата прошла. Теперь ошибку можно исправить в течение дня

Фото © Facebook/Московское парковочное пространство

Когда ввёл неправильный номер автомобиля

Ошибся буквой или внёс в приложение несколько машин и выбрал не ту. Раньше это значило — платить дважды, теперь ошибку исправят

Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Получил штраф, потому что не рассчитал время

Иногда водитель берёт парковку на 3 часа за 600 руб. Опаздывает и платит штраф 2500 руб. Теперь можно доплатить за парковку

Фото © Facebook/Московское парковочное пространство

Новые послабления вступят в силу с нового года

В департаменте транспорта обещают, что все обновления приложения "Московский паркинг" заработают в январе 2019 года

Фото © Facebook/Московское парковочное пространство

В будущем лояльным и законопослушным водителям обещают скидки

Водителя, который весь год соблюдал правила, могут наградить бесплатными парковочными днями. Но эти тарифы ещё разрабатываются

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Все претензии к парковке можно обжаловать через Интернет

Автолюбители, не согласные со штрафом, могут обратиться на mos.ru. В столице парковочное приложение используют 85% водителей

Фото © Facebook/Московское парковочное пространство

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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