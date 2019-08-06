Ещё больше штрафов. Водителям усложнили жизнь
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Преимущество на дороге карете скорой помощи
Тех, кто не уступил дорогу скорой, могут наказать штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Или лишением прав от 3 месяцев до года
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Препятствие работе медиков
Если действия водителя будут истолкованы как воспрепятствование работе медиков, его оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей
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Злостные нарушители отправятся в тюрьму
Если блокировка движения скорой помощи приведёт к осложнению здоровья или гибели пациента, водителю грозит реальный срок до 4 лет
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Как было раньше?
До поправок препятствие движению скорой наказывалось штрафом в 500 рублей или лишением прав на 3 месяца
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В Госдуме рассмотрят закон о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО
Сейчас штраф — 500 рублей. Но при повторном нарушении водителя могут оштрафовать на 5 тысяч или лишить прав на 4–6 месяцев
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