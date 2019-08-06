Ещё больше штрафов. Водителям усложнили жизнь

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

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Новые ужесточающие правила Госдума приняла в начале июля. А с сегодняшнего дня они вступают в силу. Мы разобрали их на карточках.

Преимущество на дороге карете скорой помощи

Тех, кто не уступил дорогу скорой, могут наказать штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Или лишением прав от 3 месяцев до года

Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

Препятствие работе медиков

Если действия водителя будут истолкованы как воспрепятствование работе медиков, его оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Злостные нарушители отправятся в тюрьму

Если блокировка движения скорой помощи приведёт к осложнению здоровья или гибели пациента, водителю грозит реальный срок до 4 лет

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Как было раньше?

До поправок препятствие движению скорой наказывалось штрафом в 500 рублей или лишением прав на 3 месяца

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Госдуме рассмотрят закон о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

Сейчас штраф — 500 рублей. Но при повторном нарушении водителя могут оштрафовать на 5 тысяч или лишить прав на 4–6 месяцев

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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