48-летняя Эвелина Блёданс показала голую грудь — видео

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48-летняя Эвелина Блёданс показала голую грудь — видео

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Актриса Эвелина Блёданс полностью оголилась ради рекламного ролика выставки "Четвёртое измерение Сальвадора Дали". На кадрах сюрреалистического видео 48-летняя знаменитость предстаёт в образе музы известного художника — Галы. Тело Блёданс разрисовано красками, а из её рта вылетают живые бабочки.

Необычный рекламный ролик готовит гостей выставки к тому, с чем им придётся встретиться во время просмотра экспозиции в центре современного искусства MARS. Благодаря 4D-костюму и очкам виртуальной реальности посетители выставки становятся частью сюжета картин Дали и видят друг дуга в иных образах.

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