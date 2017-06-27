Актриса Эвелина Блёданс полностью оголилась ради рекламного ролика выставки "Четвёртое измерение Сальвадора Дали". На кадрах сюрреалистического видео 48-летняя знаменитость предстаёт в образе музы известного художника — Галы. Тело Блёданс разрисовано красками, а из её рта вылетают живые бабочки.

Необычный рекламный ролик готовит гостей выставки к тому, с чем им придётся встретиться во время просмотра экспозиции в центре современного искусства MARS. Благодаря 4D-костюму и очкам виртуальной реальности посетители выставки становятся частью сюжета картин Дали и видят друг дуга в иных образах.