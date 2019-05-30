Альпинист отправил беременной жене СМС с вершины Эвереста незадолго до гибели

Профессор Дублинского Тринити-колледжа Шеймус Лоулесс погиб, исполнив свою давнюю мечту — покорить Эверест до того, как ему исполнится 40 лет.

Шеймус был профессором в области искусственного интеллекта и воспитывал 4-летнюю дочь Эмму вместе с женой Пэм. Они ожидали прибавления в семье, и, оказавшись на вершине Эвереста, мужчина в первую очередь вспомнил о родных, отправив беременной жене трогательное сообщение, сообщает The Sun.

Я сделал это… Я возвращаюсь домой. Шеймус Лоулесс

Спустя всего несколько часов после восхождения на высочайшую в мире гору Шеймус упал с высоты 8300 метров в районе спуска, известного как "балкон", пролетев 500 метров вниз по склону. В июле этого года мужчина мог бы отпраздновать 40-летний юбилей. Он исполнил мечту покорить Эверест, но вернуться домой к семье не смог.

Перед отъездом в Непал Шеймус попросил 4-летнюю дочку Эмму не взрослеть без него, но увидеть, как она будет расти, ему уже не суждено. На похоронах близкие и родные мужчины вспоминали, что он всегда выбирал необычные пути в жизни для достижения своих целей. Неудивительно, что он нашёл последнее пристанище на вершине самой высокой горы в мире.

Из-за того что весенний сезон на Эвересте длится всего месяц, а дней с хорошей погодой — и того меньше, в этом году на вершине образовалась настоящая пробка. Альпинисты подолгу ждут в очереди как на восхождение, так и на спуск, рискуя жизнью. Шеймус стал одним из 11 альпинистов, погибших за последние недели на Эвересте.

В весеннем сезоне на Эвересте погибло уже 10 альпинистов