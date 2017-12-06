В Австралии врач создал машину для безболезненной смерти

Устройство работает на жидком азоте и способно усыпить человека навсегда всего за несколько секунд.

Австралийский сторонник эвтаназии и врач Филипп Нитшке совместно с инженером из Нидерландов Александром Банником разработал машину-капсулу под названием Sarco, которая поможет смертельно больным людям умереть быстро и безболезненно.

Само устройство распечатывается на 3D-принтере. Состоит оно из канистры с жидким азотом и съёмной капсулы. В аппарат помещают смертельно больного пациента, вводят четырёхзначный активационный код, и во внутрь капсулы начинает поступать жидкий азот, понижая при этом уровень кислорода. Смерть наступает через несколько минут из-за нехватки кислорода.

Весь процесс безболезненный и займёт не более пяти минут. Машина была создана на 3D-принтере, а азот можно купить на законных основаниях. После смертельной процедуры клиент по своему желанию может быть похоронен прямо в этой капсуле Филипп Нитшке

Нитшке считает, что смерть — это добровольное решение каждого человека. Он добавил, что в "машине смерти" есть "кнопка паники" на случай, если человек передумает умирать в самый последний момент.

В капсуле есть аварийное окно, которое откроется, как только вы нажмёте на кнопку. Кислород тут же начнёт поступать в капсулу, и вы не умрете Филипп Нитшке

Он считает, что новой технологией воспользуется Швейцария, так как там свыше 50 клиник, в которых разрешена эвтаназия.