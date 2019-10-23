Чемпионка Паралимпийских игр прибегла к эвтаназии из-за невыносимых болей

Бельгийка Марике Верворт, выступавшая в гонках на колясках, завоевала золото на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также два серебра и бронзу — в Рио-де-Жанейро.

Марике решила уйти из жизни посредством эвтаназии, которая легализована в Бельгии. Необходимые документы спортсменка подписала ещё в 2008-м. С каждым годом чемпионке всё труднее удавалось переносить мучившую её боль, которая становилась лишь сильнее. Вечером 22 октября она ушла из жизни в возрасте 40 лет.

Верворт страдала редким дегенеративным мышечным заболеванием. Из-за него спортсменка постоянно испытывала боль, судороги, у неё стали случаться припадки, пишет Би-би-си. Порой она могла спать всего по 10 минут. В одном из интервью Марике признавалась, что у неё стали случаться депрессивные периоды.

Я больше не хочу страдать. Мне сейчас тяжело. Я всё больше и больше впадаю в депрессию Марике Верворт

Однако она до последнего старалась ценить и любить жизнь. Несмотря на то что на тренировках ей приходилось страдать от боли, она называла их своим лекарством. Рядом с ней в нелёгкое время находился пёс-помощник, которого она очень любила. Марике хотела, чтобы её запомнили как "безумную леди", которая всегда улыбалась и смеялась.