57-летний Эдди Мёрфи стал отцом в 10-й раз

Читайте также

57-летний Эдди Мёрфи стал отцом в 10-й раз

2362
57-летний актёр и комик Эдди Мёрфи стал отцом в десятый раз — актриса Пейдж Батчер родила ему сына. Это уже второй совместный ребёнок пары — два года назад у них родилась девочка Изи.

Как рассказал журналистам представитель актёра, мальчик появился на свет 30 ноября. Вес новорождённого — 3,8 килограмма, рост — 48 сантиметров. И мать, и ребёнок чувствуют себя хорошо.

<p>Фото: © Splash News</p>

По информации издания USA Today, малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя — дань памяти старшему брату Эдди Мёрфи, который скончался от лейкемии в апреле прошлого года.

<p>Фото: © AP Photo</p>

Напомним, что у комика также есть пять детей от брака с Николь Мёрфи и три ребёнка, рождённых вне брака — в том числе от участницы Spice Girls Мел Би. Причём дочь от "перчинки" актёр признавать не хотел — его отцовство пришлось доказывать с помощью ДНК-теста.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×