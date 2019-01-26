Они сразятся за Родину: боевой робот, экзоскелет и беспилотник-убийца

Российская армия активно перевооружается. И новые образцы всё больше напоминают о научной фантастике и войнах будущего. На этой неделе презентовали целых три новинки. Разберём их подробнее.

Костюм супергероя

Похоже, скоро фильмы с участием марвеловского Железного человека перестанут удивлять. Вместо них все будут смотреть военные новости. Кадры из Сирии, где российские военные инженеры протестировали военный экзоскелет, можно увидеть уже сейчас. Костюм, как сообщают РИА "Новости", разрабатывали в недрах госкорпорации "Ростех", и занималась этим компания ГБ "Инжиниринг".

Костюм носит невзрачное название ЭО-01.02. Но, возможно, когда он пройдёт сертификацию, его нарекут помощнее — "Геракл" или "Поддубный", кто знает. Главное, что функционал у экзоскелета впечатляющий.

Экзоскелет — это дополнительный набор костей, мышц и удвоенная сила, всё это выглядит как металлический каркас, который человек надевает на себя. В нём солдат способен несколько часов таскать до 70 килограммов веса. Можно переносить тяжёлый пулемёт или раненого товарища.

Правда, если вы представляете, что ЭО-01.02 плюс к этому оснащён мощной бронёй и, например, встроенной ракетной установкой, то увы. Ни доспехов, ни оружия. Корпус скелета сделан из карбона, а в будущем будет из бронеаллюминия. Конструкция крепкая, простая и надёжная, как автомат Калашникова.

Экзоскелет незаменим в инженерных войсках: таскать тяжести, разбирать завалы, переносить оборудование. Но подойдёт и спецназу, и Росгвардии. К 2027 году в войска поставят сотни образцов. Единственная слабость вроде бы безупречного изобретения — батарея. Время работы ограничено, а заряжать долго.

Но такая беда у всех разработок — и у американских, и у японских. Как её решат, так начнётся настоящая гонка вооружений — и экзоскелеты станут превращаться из вспомогательных средств в бронированные машины войны.

Гусеничный Терминатор

И, к слову, о бронированных машинах войны. Это "Уран-9". Его тоже приняли на вооружение в Российскую армию. Полное его название, как и полагается, долгое и подробное: боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу. "Уран-9" также тестировался в Сирии, в реальных боевых условиях. Для боя 12-тонный робот нашпигован оружием под завязку.

Отстреливать врагов он способен из 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72 и пулемёта калибра 7,62 миллиметра. На корпусе уместились реактивные огнемёты "Шмель" и комплекс управляемого вооружения "Атака", укомплектованный противотанковыми ракетами.

При этом "Уран" не везёт в себе людей — он управляется дистанционно. Однако военные и инженеры рассматривают комплекс лишь как первый шаг на пути к роботизированному будущему армии. В нём пока ещё хватает недостатков.

В Сирии выявилась низкая надёжность гусениц. Или, например, такая особенность конструкции: стрелять из пушки "Уран-9" может только остановившись. Не очень полезное качество в условиях городского боя — робот тут же становится живой мишенью.

Военные считают, что сейчас "Уран" — это отличное подспорье при штурме укреплений и в антитеррористических операциях — прекрасный робот поддержки. А вот говорить о самостоятельной боевой машине можно будет лет через десять-пятнадцать. Пока недостаёт технологий.

США тоже ведёт разработки в этом направлении. Но какими-то разительными успехами похвастаться не могут. Их разработка "Чёрный рыцарь" находится на том же технологическом уровне, что и "Уран-9".

Железный дракон

И последняя российская новинка из мира будущего — беспилотник. И он совсем не похож на тех крох, которые летают с камерами и снимают красивые панорамы. Российский дрон-убийца Су-70 с грозным названием "Охотник" больше напоминает жуткого дракона. Это уже шестое поколение беспилотных боевых машин.

Его вес 20 тонн и размах крыльев около 18 метров. Его разработку "Сухой" вёл с 2012 года. И первые фотографии секретного БПЛА появились лишь несколько дней назад.

"Охотник" — это самолёт-невидимка: внутренние отсеки для вооружения, экранирование двигателя, низкая радиолокационная заметность и высокая скорость полёта. Беспилотник может проникать вглубь территории на 4 тысячи километров и при этом оставаться незаметным для радаров. Приблизительная скорость машины 1000 км/ч. Впрочем, точные характеристики — это, как и полагается, военная тайна. Что точно известно — "Охотник" будет не одинок в своём полёте.

В следующем году, как сообщали "Известия", военные презентуют ещё два летающих робота под кодовыми названиями "Орион" и "Гром". Боевые беспилотники экстренными темпами разрабатывают и Китай, и США.

Уже точно можно сказать: в войнах XXI века побеждать будут технологии. А тренд на беспилотные машины войны даёт робкую надежду, что битвы будущего будут проходить исключительно между роботами. А все люди останутся целы.