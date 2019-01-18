Все свои. Как чиновники Тамбовской области бьются за мусорный бизнес

Чиновница областной администрации подписала инвестпрограмму на 340 миллионов на развитие мусорного полигона "Бастион". Свалкой владеет компания, в которой раньше работала она сама, а теперь трудится её дочь.

В посёлке Дмитриевка близ Тамбова не утихает противостояние между местными жителями и владельцами соседней свалки, которая подбирается к домам. Дело чуть было не дошло до народного бунта: на митинг против расширения границ полигона вышло 3,5 тысячи жителей, притом что всё население — 9 тыс. Активисты утверждают: их мнения не спрашивали, а протоколы общественных слушаний подделали. ТСК, владеющая свалкой, принадлежит администрации области. Через неё идут все мусорные потоки Тамбовщины. С лёгкой руки местного управления ЖКХ маленький полигон расширяют и хотят свозить мусор с шести районов.

Параллельно выяснилось, что глава управления ЖКХ Светлана Григорьева приходится матерью одной из топ-менеджеров ТСК. Прокуратура указывала на наличие коррупционных нарушений, но Григорьеву даже не уволили. Пока полигон был на реконструкции, мусоровозы незаконно сбрасывали отходы в заброшенный карьер там же, рядом с посёлком.

Губернатор хоть и пообещал жителям закрыть полигон, но Григорьева продолжает влиять на политику обращения с отходами. Решение сделать ТСК региональным оператором открыло фирме доступ к большим деньгам и точкам сбора. Параллельно силовики проводят доследственную проверку, чтобы узнать, действительно ли были подделаны протоколы публичных слушаний.

Мусорный бастион

Многострадальная Дмитриевка со всех сторон зажата "вредными" объектами. Это сахарный завод, бойня и свиноферма.

— Теперь добавился мусорный полигон. Раньше туда свозили только отходы из нашего посёлка, а теперь из 6 районов собираются возить, — главный врач дмитриевской санэпидемстанции Галина Мухортых сидит за рабочим компьютером, сверяясь с отчётами. — Поэтому до недавнего времени жалобы от жителей в Роспотребнадзор касательно работы свалки не поступали. Они стали поступать недавно, с декабря 2018-го.

Дмитриевцы не могут оценить, в какой степени за минувший год работа свалки повлияла на экологическую ситуацию в районе.

— Учитывая, что свалка у нас была маленькая, мониторинг окружающей среды практически не вёлся. Не было необходимости, — объясняет Мухортых.

По её словам, никаких специальных замеров тоже не проводилось. Ни воду из-под крана, ни воздушные пробы в последнее время не отбирали.

— Из-под крана воду не проверяли специально, потому что все местные жители берут воду артезианскую из окрестных родников, — объясняет Мухортых. — Вот её наше ведомство мониторит, и к ней никаких вопросов не было.

В мае на полигоне, куда уже возили большой объём отходов, случился пожар. Роспотребнадзор, в подчинении которого находится дмитриевская санэпидемстанция, и в тот раз не дал отмашку на отбор проб для анализов.

Мухортых перечислила, какими проблемами может обернуться для посёлка близость мегасвалки.

— Первое — это запахи. Второе — увеличится количество переносчиков заразных болезней. Это крысы, которые уже появились на свалке. Это и птицы. А там, где грызуны, там могут появиться и лисы, например, которые переносят такие заболевания, как бешенство.

Активисты утверждают, что нарушались правила вывоза мусора.

— Люди утверждают, что видели, как выбрасывали поросячьи кишки. Это биологические отходы другого класса, которые должны захораниваться другим способом, — рассказывает ещё один сотрудник санэпидемстанции. — Как же туда не придут крысы, мыши, собаки? Медицинские отходы якобы тоже туда вывозились.

Подполковник на передовой

Примерно до лета 2018-го народ не до конца понимал, что происходит с местной свалкой, рассказывает дмитриевский предприниматель Ольга Четырина.

— Мы жили и жили рядом с этой свалкой, это ж не парк аттракционов, чтоб туда по выходным ездить, смотреть. Забеспокоились, когда увидели, что резко стало больше ездить мусоровозов, — рассказала Лайфу Четырина.

По словам местных, в некоторые дни они могли насчитать несколько десятков мусоровозов в час.

— Узнали, что везут из разных областей. Мусор сваливали на полигон, хотя он находился на реконструкции и потому не мог официально использоваться, — объясняет Четырина.

Впоследствии эти слова найдут подтверждение у местной прокуратуры.

— За 9 месяцев 2018 года полигон принял 183 тысячи кубометров [отходов], то есть в период реконструкции общество принимает твёрдые коммунальные отходы с достаточно многочисленных районов области, — говорил на суде по прекращению деятельности полигона прокурор Сергей Дроков.

Очень быстро из местных жителей сформировалось звено активистов. У руля встали предприниматель Ольга Четырина и бывший замначальника местной полиции, подполковник в отставке Сергей Шубин. Его подпись стояла под материалами общественных слушаний о расширении границ полигона, хотя Шубин на самом деле ничего не подписывал.

— Звонит мне Четырина и спрашивает: "Сергей Николаевич, что ж ты против народа-то? Хочешь, чтобы наш посёлок был загажен?". Я поначалу не понял, а потом она мне сообщила, что я, оказывается, подписал протокол публичных слушаний по полигону, — подполковник стоит на морозе в расстёгнутой дублёнке и возмущённо жестикулирует. — А я-то этого не делал! В день подписания этих протоколов я вообще находился в Волгоградской области. Я тридцать лет отработал в милиции, и меня многие тут знают. Я не хочу, чтобы мне в спину соседи плевали.

Таких, как Шубин, набралось 17 человек: их подписи стоят под протоколом, но на самом деле они своего голоса за расширение полигона не давали. Это укрепило Четырину и остальных в уверенности: протоколы сфальсифицировали. Все 17 человек составили коллективное заявление в прокуратуру, копию которого приводит Лайф.

Недавно Шубину пришёл ответ — мол, проверки ещё идут, ждите. Параллельно отдельно ото всех Шубин составил заявление в Следственный комитет и МВД с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации протоколов. Сейчас, говорит подполковник, идёт доследственная проверка. Один из тех людей, к которому могут появиться вопросы, — бывший глава поселкового совета Александр Попов. Однако, когда в правоохранительные органы полетели заявления, власти посёлка оперативно удалили все материалы слушаний с сайта, объяснив произошедшее техническим сбоем.

— Сделано было всё тихо, чтобы народ не возмущался. Единственное, хорошо, что мы успели узнать и провести свою работу. А так бы вот сейчас, с первого января этого года свалка бы вошла уже в территориальную [областную] программу, и потянулись бы к нам колонны мусоровозов, — возмущается Шубин. — У народа тогда бы вообще никаких шансов не было бы отыграть назад эту ситуацию.

Люди опасаются за своё будущее и будущее своих детей. На местных сайтах о продаже недвижимости уже появились объявления: люди готовы продать участки, хозяйство и дома и уехать на постоянное жительство в другие районы.

— 300 тыс. кубометров мусора со всей области они уже вывезли. Если бы этот мусор вывозил только наш посёлок, этого бы хватило на 90 лет. Этот мусор они частично сбрасывали в старый заброшенный карьер, — пожимает плечами Шубин. — Почвенные воды — вот они, они там очень близко. Это значит, сто процентов воды у нас заражены.

— Многие и рады бы уехать, но не могут этого сделать, — говорит Ольга, которая как раз живёт на пятачке земли, находящимся на перекрестье между предприятиями. — Прошедшим летом мне довелось быть очень много дома по болезни. Стояла жара, но я не могла открыть окна ни вечером, ни утром, потому что стоял удушающий запах.

Народный протест, митинги и привлечение СМИ сделали своё дело. Пока готовилась заметка, в Дмитриевку приехал лично губернатор области Александр Никитин. Он встретился с жителями и пообещал, что полигон будет закрыт и рекультивирован. Глава района Александр Щербаков и глава поселкового совета подали в отставку. Есть шанс, что источник экологического загрязнения в Дмитриевке прекратит существование. Однако человек, который принимал решение об использовании этого участка, по-прежнему работает на своём посту, и, несмотря на претензии прокуратуры, уходить не собирается.

Конфликт интересов, который видит только прокуратура

Одно из центральных лиц этой истории, от решений которого зависела эксплуатация проблемного полигона, — уже упомянутый начальник управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева. Её назначили на государственную должность в декабре 2017 года, причём до этого она была замдиректора в коммерческой структуре — Тамбовской сетевой компании (ТСК). Уже к концу лета ТСК, бывший работодатель Григорьевой, становится региональным оператором по обращению с отходами. Ему передают право определять, как, откуда и куда возить мусор со всей области. Объём этого рынка и финансовых потоков на нём весьма впечатляет: согласно базе СПАРК, выручка ТСК в 2017-м составила 2 млрд.

Соглашение о порядке выполнения обязанностей регоператора подписывала лично Григорьева. Параллельно вскоре после назначения регоператора Григорьева согласовывает с фирмой инвестиционный договор на 342 миллиона на создание мусоросортировочного комплекса. Формально это входит в обязанности Григорьевой, однако ситуация приобретает спорную окраску, когда прокуратура выясняет: в ТСК в технической службе по эксплуатации и развитию объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работает дочь Григорьевой.

— В этой связи, исходя из требований "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе", служащий обязан сообщать нанимателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, — сообщили в прокуратуре региона.

Согласно выводам прокурорской проверки, Григорьева действовала в интересах аффилированного АО "ТСК". Это считается правонарушением, которое влечёт увольнение чиновника с гражданской службы.

Областная прокуратура направила губернатору Александру Никитину представление об устранении нарушений. Помимо всего прочего, надзорное ведомство просило рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных мер к чиновнице, например об увольнении.

По неподтверждённой информации, имеющейся у Лайфа, какое-то время кресло под Григорьевой действительно шаталось. Однако, видимо, на уровне губернатора или его зама было принято решение оставить "эффективного управленца" на своём посту. Чем было продиктовано такое решение, учитывая претензии прокуратуры и общественное недовольство, — загадка.

— Не исключено, что у Григорьевой могут быть сильные покровители, — на условиях анонимности объяснил нам чиновник из городской администрации. — Представление об устранении нарушений легло на стол губернатору в очень интересный период. Дело в том, что через месяц у Григорьевой и так закончился бы контракт. Несмотря на претензии прокуратуры, по моей информации, этот контракт с ней продлили.

Решение о назначении Григорьевой подписывал либо сам губернатор, либо один из его заместителей. Лайф направил в администрацию Тамбовской области запрос, почему не стали принимать мер к чиновнице, однако оперативного ответа не получил.

Согласно декларации о доходах, Григорьева живёт обеспеченней многих коллег более высокого звена в областном правительстве. За первый квартал 2017-го она заработала 6,3 млн, ей принадлежит дом и две квартиры.