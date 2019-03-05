Стоп-смог. Каким машинам могут запретить въезд в Москву и Санкт-Петербург

В городах могут появиться "чистые зоны", куда машины с неэкологичными двигателями не смогут заезжать. Эксперты рассказали Лайфу, каких автомобилей это коснётся и когда эта законодательная мера появится.

В Минтрансе РФ подготовили проект по борьбе с загрязнением воздуха в городах. Ведомство предлагает ввести новый штраф для водителей, которые проезжают в экологически чистые зоны на старых автомобилях с низким экологическим классом. Миллионам автовладельцев в нашей стране экологический класс их машин вообще неизвестен.

— Раньше при регистрации автомобилей экологический класс не указывался. Поэтому старые машины наших соотечественников не имеют экокласса. Если проект Минтранса будет одобрен, то многим автомобилистам придётся переустанавливать автомобили на учёт, — считает автоэксперт Андрей Ломанов.

В Министерстве транспорта отметили, что для таких случаев будет разработан упрощённый порядок получения документов.

На сегодняшний день экологичность двигателя обозначается классами:

Евро-0 — автомобили, выпущенные до 1988 года;

Евро-1 — автомобили, выпущенные до 1992 года;

Евро-2 — автомобили, выпущенные до 1995 года;

Евро-3 — автомобили, выпущенные до 1999 года;

Евро-4 — автомобили, выпущенные до 2005 года;

Евро-5 — автомобили, выпущенные до 2009 года;

Евро-6 — автомобили, выпущенные до 2015 года.

Пока неизвестно, до какого класса будут устанавливаться ограничения на въезд в "чистые зоны". Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто полагает, что въезд будет разрешён автомобилям классом либо выше Евро-3, либо выше Евро-4.

— Большинство автомобилей классической серии "Жигули" — "копейки", "пятёрки", "шестёрки" — не подпадут под эти правила игры, поскольку их двигатели не соответствуют экологическим нормам. Но на этих машинах продолжают ездить многие жители нашей страны, — отметил Игорь Моржаретто.

Иномарки, выпущенные до 2005 года, как отмечает эксперт, имеют класс ниже Евро-4. И если будет принята эта категория, то въезд популярных в России зарубежных автомобилей в "чистые зоны" будет закрыт.

Каким машинам могут запретить въезд в "чистые" районы?

Ретрокары К ним относятся не только "мустанги" и "кадиллаки" для зажиточных, но и дедушкины "Победа" и "Волга". Фото: © Flickr / dave_7

Советская классика "Жигули" — "копейка", "шестёрка", "семёрка". Выпуск до начала 2000-х. Фото: © Flickr/peterolthof

"Лада" Автомобили "Лада" 10, 11, 12, 14 и 15, которые российский автопром выпускал до 2005 года, могут оказаться под экозапретом. Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов

"Старые азиаты" Надёжные Toyota, Nissan и распространённые KIA и Hyndai могут попасть под раздачу, если сошли с конвейера до 2005 года. Фото: © Flickr / Shadman Samee

"Американцы" Популярные в России Ford и Jeep старше 2003 года не смогут проехаться по чистым районам Москвы и Петербурга. Фото: © Flickr / RL GNZLZ

Европейские авто Олдовые BMW, Audi, Opel, Peugeot, Renault, Skoda и Volkswagen, выпущенные раньше 2004 года, будут оштрафованы за нарушение. Фото: © Pexels

Проект разрабатывается пока что только для Санкт-Петербурга и Москвы. Власти этих городов смогут сами определять, где будут экологически чистые зоны и какие виды транспорта туда не смогут заезжать. Но эксперты отмечают, что эта норма может стать дополнительной нагрузкой на автомобилистов в столицах и нарушает конституционное право граждан России на свободу передвижения.